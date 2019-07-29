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聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

影／台中警埔里圍捕擊斃歹徒 槍戰現場封鎖漏夜偵查

2019-07-29 04:26聯合報 記者賴香珊╱即時報導

台中市太平區昨晚間發生民宅槍擊案，開槍的32歲賴姓男子駕駛白色休旅車逃逸，警方隨後循線追緝至南投縣埔里鎮，在台14線愛蘭橋附近攔截圍捕，隨後雙方均開槍，槍聲大作，警方破車門發現賴頭部中彈，緊急送往埔里基督醫院搶救仍不治，警方目前封鎖槍戰現場漏夜偵辦中。

該槍擊案發生後，台中警方隨即趕赴遭連開3槍的太平區新安街上的透天民宅蒐證，同時過濾監視畫面，迅速鎖定做案車號並查出賴的身分，立刻派出4車10多人追蹤尾隨至南投縣埔里鎮。

據瞭解，賴男在昨晚10時許駕車行經埔里愛蘭橋附近，尾隨在後的警方見他停等紅燈，認為機不可失，因此以偵防車趨前包夾，賴連人帶車被困在內側車道，警方隨即對空鳴槍，且喝令賴下車，未料車內傳出槍響，現場員警因此開槍回擊，頓時槍聲大作，嚇壞現場路過人車。

警方見賴男車內已無動靜，因此趨前查看，當時左側車門玻璃碎裂，之後破車門確認，發現賴男已中彈倒臥駕駛座，立刻通報119，後由埔里消防隊派遣救護車將其送往埔里基督教醫院搶救。

警消表示，賴男到院前已失去生命跡象，經急救仍宣告不治，案發現場目前封鎖中，由台中警方漏夜鑑識偵辦；至於賴是畏罪尋短，或是遭警方開槍擊斃，基於偵查不公開未多作表示，僅回應案件仍有待調查釐清，今天上午9時30分將公開對外說明。

台中市太平區昨晚發生民宅槍擊案，開槍的賴姓男子逃逸後在南投埔里遭警開槍圍捕。圖／...
台中市太平區昨晚發生民宅槍擊案，開槍的賴姓男子逃逸後在南投埔里遭警開槍圍捕。圖／讀者提供
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台中市太平區昨晚發生民宅槍擊案，開槍的賴姓男子逃逸後在南投埔里遭警開槍圍捕。圖／...
台中市太平區昨晚發生民宅槍擊案，開槍的賴姓男子逃逸後在南投埔里遭警開槍圍捕。圖／讀者提供
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警方封鎖槍戰現場漏夜偵辦。圖／讀者提供
警方封鎖槍戰現場漏夜偵辦。圖／讀者提供
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埔里槍擊

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