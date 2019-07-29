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台中太平槍擊案 賴嫌開槍洩憤又疑尋短原因成謎

2019-07-29 02:03聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市賴姓男子昨晚在太平區朝某民宅連開3槍後逃亡，警方一路追到埔里，圍捕時聽到車內傳出槍響，回擊近50發後，敲破車窗將他拉出時，發現他頭部太陽穴中彈，送醫不治。賴男逃亡期間曾打電話給叔叔，哭泣中請求照顧他的一對3歲雙胞胎女兒，但對於何以他向民宅開槍後又疑似尋短，連偵辦的警方也想不通。

據了解，賴姓男子（32歲，有槍砲前科）兩年前離婚，一對雙胞胎女兒由他扶養，平日和叔、嬸等住在一起。他朝民宅開槍後，警方從他駕駛的妹妹車子牌照追到他的住處，當時他逃亡中正和叔叔透過手機視訊，視訊中還因情緒激動哭泣，但對於為何犯案並未多講，只是請叔嬸代為照顧他的女兒，也間接透露出尋短的念頭。

警方透過衛星定位追蹤到賴，發現他逃離太平後一路到了清水，接著再掉頭往南投方向行駛，太平警分局偵查隊4輛車子一路追捕，但賴飆車的速度很快，加上又持有槍械，讓警方不敢太過接近。

直到深夜11時，警方在埔里台14線靠近愛蘭橋附近路段攔到他的車， 員警先對空鳴兩槍，並喝令賴下車就逮。突然，賴的車輛傳出兩聲槍響，警戒的員警也開槍回擊近50槍。等賴的車內似乎沒動靜，於是上前破窗察看，發現他太陽穴和大腿等處中彈；將他緊急送往埔里基督教醫院急救，但已明顯死亡。

據分析，賴若與被開槍的民宅主人有過節，開槍後情緒應該獲得釋放，何以反而還向親友哭訴並企圖尋短，被開槍的民宅主人雖聲稱未與人結怨，但從談話內容看來，警方認為應與賴相識，但這其間是否有恩怨，又何以賴會有激烈的行為，是否和他昨天下午有飲酒，或有其他因素，都令人不解，但也隨著他的死亡留下謎團。

台中市賴姓男子昨晚在太平區朝某民宅連開3槍後逃亡。圖／警方提供
台中市賴姓男子昨晚在太平區朝某民宅連開3槍後逃亡。圖／警方提供
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