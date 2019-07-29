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台中民宅槍擊案警追緝駁火50槍 逃犯太陽穴中彈身亡

2019-07-29 00:05聯合報 記者黃寅╱即時報導

32歲賴姓男子28日在台中市太平區朝某民宅連開3槍逃亡，途中曾打電話跟親友哭訴；警方在案發3小時後追到埔里，對空鳴槍並喝令他下車後，車內傳出兩聲槍響，員警隨即朝休旅車連開近50槍，破車門發現賴頭部中彈，送醫不治。

據了解，賴姓男子右太陽穴及腿部也中彈，他逃亡期間曾打電話連絡親友哭泣不已，親友當時就擔心他會尋短，因此警方懷疑他在員警對空鳴槍後，朝自己太陽穴開槍自盡。不過，賴姓男子朝民宅開槍並未傷人，為何在警方圍捕時舉槍朝頭部轟？警方還要釐清。

民宅車庫留彈孔 屋主不識開槍人

警方調查，賴姓男子28日傍晚6點駕駛白色賓士休旅車，到太平區新安街朝一戶透天民宅連開3槍，民宅一樓是停車庫，鐵門留下3彈孔；賴隨即駕車逃逸。警方獲報趕抵現場調查，過濾監視畫面後鎖定做案車號並查出賴的身分，立刻派出4車10多人追蹤。

28日深夜11時，警方在埔里發現賴的車，以車輛圍住後，先對空鳴兩槍，並喝令賴下車就逮。突然，賴的車輛傳出兩聲槍響，警戒的員警認為賴開槍回擊，立刻朝休旅車下半部及輪胎擊發。

逃犯轎車內傳槍響 警回擊50槍

員警回擊50多槍，賴的車內似乎沒動靜，員警破門察看，確認賴的有太陽穴中彈；員警將他緊急送往埔里基督教醫院急救，但已明顯死亡。

據指出，賴姓男子2、3年前離婚，昨天下午不知何故心情不佳獨自在家喝悶酒後開車外出，經過新安街朝該民宅開3槍，再逃往埔里。

被開槍的民宅何姓女住戶和丈夫黃男都表示，未曾與人結怨，不知為何會有人針對他們家開槍，懷疑是否找錯人。警方也過濾發現，賴與被槍擊的屋主應該不認識，懷疑他駕車外出途中開槍洩憤，但是否如此，仍需進步一調查。

台中市太平區新安街一處民宅今晚6時許突然遭歹徒連開3槍。圖／讀者提供
台中市太平區新安街一處民宅今晚6時許突然遭歹徒連開3槍。圖／讀者提供
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台中太平一處透天厝民宅8日傍晚傳槍響，車庫遭開 3槍留下彈孔，嚇壞屋主。圖／報系...
台中太平一處透天厝民宅8日傍晚傳槍響，車庫遭開 3槍留下彈孔，嚇壞屋主。圖／報系資料照
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