台中太平槍擊案 賴嫌開槍自盡亡

2019-07-28 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市太平區新安街一處民宅今晚6時許突然遭歹徒連開3槍。圖／讀者提供 分享 facebook 台中市太平區新安街一處民宅今晚6時許突然遭歹徒連開3槍。開槍歹徒賴姓男子，深夜在埔里警方逮捕行動中開槍自盡死亡。

據了解，賴姓歹徒有槍砲前科，他朝自己頭部開槍，當場死亡。經調查他與遭槍擊住户認識，槍擊原因還待了解。

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