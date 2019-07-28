台中太平槍擊案 事發後歹徒電話連絡親友泣訴

2019-07-28 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市太平區新安街一處民宅今晚6時許突然遭歹徒連開3槍。警方已明確掌握歹徒身分，並積極追緝中。

據了解，歹徒有槍砲前科，經調查也確與該遭槍擊住户認識，但為何開槍，則還待了解。

據了解，歹徒開槍後即逃逸，但期間曾打電話連絡親友，並在電話中哭泣，親友擔心他會尋短。何姓女住戶和丈夫黃男均表示未與人結怨，不知為何會針對她家開槍，懷疑是否找錯人。