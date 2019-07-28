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反送中／港警：上環示威者暴力升級 多處縱火

台中太平槍擊案 事發後歹徒電話連絡親友泣訴

2019-07-28 21:41聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市太平區新安街一處民宅今晚6時許突然遭歹徒連開3槍。警方已明確掌握歹徒身分，並積極追緝中。

據了解，歹徒有槍砲前科，經調查也確與該遭槍擊住户認識，但為何開槍，則還待了解。

據了解，歹徒開槍後即逃逸，但期間曾打電話連絡親友，並在電話中哭泣，親友擔心他會尋短。何姓女住戶和丈夫黃男均表示未與人結怨，不知為何會針對她家開槍，懷疑是否找錯人。

槍擊台中市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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