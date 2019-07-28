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台北車站1樓大廳 3街友一言不合互毆成傷

2019-07-28 14:38聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北車站內今天上午發生一起鬥毆案件，一名潘姓男子在站內東一門一處餅店前，因與張姓及陳姓2名男子互相挑釁產生口角，2男便出拳攻擊潘男，導致潘左手指受傷，警方獲報後目前已將張、陳2人依傷害罪嫌法辦。

據了解，受傷的潘男及張男、陳男3人皆為街友，但互不認識，今天上午10時因互相挑釁而產生口角，張、陳一怒之下出拳毆打潘男，導致潘男手指受傷。隨後潘負傷到鐵路警察局台北分駐所內報案，警方獲報後將張、陳2人依傷害罪嫌法辦。

台北車站內今天上午發生一起鬥毆案件。記者李隆揆／翻攝
台北車站內今天上午發生一起鬥毆案件。記者李隆揆／翻攝
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傷害罪警察台北車站
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