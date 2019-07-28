親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台南警長上任6天 封城安居掃蕩祭鐵腕

2019-07-28 00:13聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市警局長周幼偉上任第6天，今日深夜赴市警局第五分局主持「封城安居掃蕩 鐵腕行動專案」擴大臨檢勤前教育，並親自帶隊前往重點場所臨檢，他立即要求所屬各單位針對「肅槍」、「掃毒」及「反黑」等當前治安重點工作，執行封城安居掃蕩專案勤 務，針對歸仁、永康、第一至第六等8個分局轄內的重點治安顧慮場所全面執行臨檢查察取締。

周幼偉說，明年初總統副總統及立法委員選舉將屆，查察賄選防制暴力工作也如火如荼進行，為期淨化選前治安，今年度在偵辦非法槍械、打擊毒品方面，將加強檢肅查緝，尤其許多經常發生街頭聚眾鬥毆、暴力滋事等娛樂場所必須以優勢警力進行壓制，隨時啟動「快速打擊部隊」立即反應處置，以維護政府的公權力。

今晚的勤前教育中，周除慰勉同仁執勤辛勞外，對於未來的工作理念也與在場同仁進行交流，再度強調「不吃案」，祭鐵腕行動，維持台南治安。

同時，為發揮市政府統合各局處「第三方警政」能量，周要求所屬若發現潛藏犯罪的商業處所，應逐月列冊報該局刑事警察大隊並副知市政府相關局處，列為「公共安全聯合稽查」目標，以促使是類營業場所業者積極配合市府政策，並善盡場所管理責任。他要求落實「第三方警政」以有效掃蕩犯罪潛藏於商業處所，不容許衍變為治安死角，以有效阻斷犯罪擴散管道。

據統計，周上任以來，台南已交出「肅槍」、「掃毒」及「打詐」成績單，肅槍部分查獲4件4人，查扣改造手槍3枝、子彈28顆。掃毒部分查獲毒品犯嫌90人，查獲各級毒品重量772.97公克。打詐部分查獲詐欺犯嫌17名。

台南市警局針對歸仁、永康、第一至第六等8個分局轄內的重點治安顧慮場所全面執行臨檢...
台南市警局針對歸仁、永康、第一至第六等8個分局轄內的重點治安顧慮場所全面執行臨檢查察取締。記者邵心杰／攝影
分享
新任台南市警局長周幼偉（右）上任第6天，即親自帶隊前往重點場所臨檢，展現維持台南...
新任台南市警局長周幼偉（右）上任第6天，即親自帶隊前往重點場所臨檢，展現維持台南治安的決心。記者邵心杰／攝影
分享

臨檢毒品
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

搭火車逃票咬傷列車長 鐵警潮州站逮到人

2019-07-27 15:26

又見逃票攻擊！男拒查票猛咬列車長手臂濺血 台鐵譴責

2019-07-27 15:04

影／拍開槍片諷台中「慶記之都」 導演竟抱怨:不都這樣?

2019-07-27 11:50

陪女兒考驗光師 一家三口搭小黃遭攔腰撞母不治

2019-07-27 10:59

李承翰並非第一人？台鐵百年紀錄 滿是快被遺忘的英雄們...

2019-07-27 09:00

移民署：人口販運防制新趨勢「政府帶頭、企業跟進」

2019-07-26 20:38

強化警執勤安全 鐵警情境訓練今於潮州車站進行

2019-07-26 19:45

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16

熱門文章

獨／重大變革！警署通知全國警察取消3000公尺跑步普測

2019-07-27 10:41

網傳私菸案吳宗憲是陳菊人馬 男大生誤認被法辦

2019-07-27 13:47

陪女兒考驗光師 一家三口搭小黃遭攔腰撞母不治

2019-07-27 10:59

高雄失智老婦失蹤9天 陳屍住處附近水溝

2019-07-27 11:00

不捨醫師出國進修 癌母淚訴「你回來我都走了」

2019-07-27 10:35

豐原電動車工廠大火濃煙竄天際 水源缺乏急調水車搶救

2019-07-27 09:01

搭火車逃票咬傷列車長 鐵警潮州站逮到人

2019-07-27 15:26

不用跑3000公尺 基層警：終於有一個接地氣的署長

2019-07-27 10:41

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top