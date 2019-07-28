台南警長上任6天 封城安居掃蕩祭鐵腕

2019-07-28 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市警局長周幼偉上任第6天，今日深夜赴市警局第五分局主持「封城安居掃蕩 鐵腕行動專案」擴大臨檢勤前教育，並親自帶隊前往重點場所臨檢，他立即要求所屬各單位針對「肅槍」、「掃毒」及「反黑」等當前治安重點工作，執行封城安居掃蕩專案勤 務，針對歸仁、永康、第一至第六等8個分局轄內的重點治安顧慮場所全面執行臨檢查察取締。

周幼偉說，明年初總統副總統及立法委員選舉將屆，查察賄選防制暴力工作也如火如荼進行，為期淨化選前治安，今年度在偵辦非法槍械、打擊毒品方面，將加強檢肅查緝，尤其許多經常發生街頭聚眾鬥毆、暴力滋事等娛樂場所必須以優勢警力進行壓制，隨時啟動「快速打擊部隊」立即反應處置，以維護政府的公權力。

今晚的勤前教育中，周除慰勉同仁執勤辛勞外，對於未來的工作理念也與在場同仁進行交流，再度強調「不吃案」，祭鐵腕行動，維持台南治安。

同時，為發揮市政府統合各局處「第三方警政」能量，周要求所屬若發現潛藏犯罪的商業處所，應逐月列冊報該局刑事警察大隊並副知市政府相關局處，列為「公共安全聯合稽查」目標，以促使是類營業場所業者積極配合市府政策，並善盡場所管理責任。他要求落實「第三方警政」以有效掃蕩犯罪潛藏於商業處所，不容許衍變為治安死角，以有效阻斷犯罪擴散管道。