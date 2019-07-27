影／拍開槍片諷台中「慶記之都」 導演竟抱怨:不都這樣?

2019-07-27 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



近期網路流傳一段名為「自由正義」影片，內容拍攝重機騎士作勢打轎車後視鏡，反遭轎車內乘客持槍對空掃射，暗諷台中市是「慶記之都」。有民眾信以為真報案，中市警局刑大科偵隊昨逮捕負責拍片、配音的陳姓男子，陳卻向警抱怨，他單純以反諷方式拍片增加點閱率，更反問「慶記大家都在說啊」、「別人也有拍片，不是都這樣嗎？」令警方直搖頭。

這兩天賴群組與網路社群流傳一段片名為「自由正義」影片，內容拍攝重機騎士在中投公路遇前方轎車變換車道未打方向燈，作勢打轎車後視鏡，反遭轎車搖下窗，並持槍對空掃射恐嚇，更上字幕「當你想敲爆別人後視鏡，卻忘了自己是住在台中」，暗諷台中市是「慶記之都」，引發網友議論。

台中市警察局昨天上午10點多接獲民眾報案，指稱看到網路影片擔心中投公路真有惡霸持槍逞兇，請警方協助調查。

對此警方不敢大意，刑大科偵隊立即展開追查，昨下午2點多請年約30多歲的陳姓男子到案說明，並查扣一把沒有射擊功能的MP5道具長槍；另3名涉案人將陸續到案說明，並交出第二把道具短槍。

據了解，陳男成立剪輯影片公司，想藉反諷方式增加影片點閱率。陳坦言，單純想「博網友眼球」，抱怨反問警方，「慶記大家都在說啊」、「別人也有拍片，不是都這樣嗎？」不解他的影片為何備受關注。

台中市警局刑事警察大隊科偵隊副隊長趙瑞昇說，影片中雖然有顯示是小劇場，但沒有明顯指出「影片存屬虛構」，若遭有心人士剪輯、散播，容易造成民眾不必要的恐慌，警方對於徹查網路假訊息，絕對嚴正執法。