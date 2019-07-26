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移民署：人口販運防制新趨勢「政府帶頭、企業跟進」

2019-07-26 20:38聯合報 記者李隆揆╱即時報導

移民署昨天舉辦為期2天的防治人販運國際工作坊，今天由國際明愛會主席塔格雷樞機主教擔任主講人，分享國際明愛會如何運用全球網絡打擊人口販運，並提出人口販運防治議題「政府帶頭，企業亦有責跟進」趨勢。

移民署長邱豐光說，包含此次工作坊在內，2014年美國消除人口販賣和奴役的企業供應鏈透明化法案、2015年及2018年英國與澳洲的現代奴隸法、2018年由美、英、澳、加、紐共同研擬的政府打擊全球人口販運供應鏈準則，都聚焦於「從產業鏈防止人口販運」概念。

此次研討會移民署收集來自各國針對勞力剝削與漁工保護的防制策略及立法趨勢，將供政府部門參考；即使各部會已做努力，但仍有進步空間，政府沒有最好，只有更好，希望公私部門攜手合作，從根本杜絕人口販運。

據了解，此次工作坊約有40國代表參與，討論過程發現，在勞力剝削方面，部分勞力來源國仍有因法律未跟進，或因經濟考量不願放棄高額仲介費，故收取過高仲介費及訓練費的問題，須藉由勞力需求國透過合作關係間接要求來源國降低費用，以避免移工受到不合理的剝削。

另有發現，少許國家也存在執法人員女性比例極低現象，因男性執法人員佔總數達8成以上，受剝削的女性受害者在接受查驗時，常難以獲得執法人員的統理心。

移民署表示，未來將以此次工作坊收取的經驗，提供給相關政府部門參考，以研議、精進移工勞動環境，積極防制人口販運。

今天由國際明愛會主席塔格雷樞機主教擔任主講人，分享國際明愛會如何運用全球網絡打擊...
今天由國際明愛會主席塔格雷樞機主教擔任主講人，分享國際明愛會如何運用全球網絡打擊人口販運。記者李隆揆／翻攝
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移民署移工
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