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「越界漁船剋星」今開工 海巡執法將展現「海上快打」

2019-07-26 18:50聯合報 記者李隆揆╱即時報導

海巡署長陳國恩與罡旻企業有限公司總經理胡彥儒今天下午1時共同主持「沿岸多功能艇5...
海巡署長陳國恩與罡旻企業有限公司總經理胡彥儒今天下午1時共同主持「沿岸多功能艇50艘」開工祈福儀式。記者李隆揆／翻攝
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海巡署長陳國恩與罡旻企業有限公司總經理胡彥儒今天下午1時共同主持「沿岸多功能艇50艘」開工祈福儀式，號稱「大陸越界快艇剋星」的沿岸多功能艇完工後，將大大提升沿岸巡防執法強度。

海巡署表示，行政院106年核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，訂於107年至116年10年期間新建141艘各型海巡艦艇，其中，8噸級沿岸多功能艇經數名具有採購、財物、造船及航海專業的評選委員，採最有利標方式評選由罡旻公司承攬建造。

海巡署說，今天開工的沿岸多功能艇，船長11.86米、寬 3.4米、最大航速可達45節（相當於陸上時速90公里），將成為國內最快的執法快艇；速度快、吃水淺、靈活性高為其最大特點，適合沿近海救生救難及離島海域查緝越界大陸快艇。

同時，因目前大陸越界快艇或舢舨漁船船速最高僅可達40節（相當於陸上時速80公里），新造的沿岸多功能艇也號稱是「大陸越界快艇剋星」，未來海巡人員執法若遭遇攻擊或拒檢等情事，將發揮快打艦隊優勢，以高速艇包夾並採強勢執法手段，登檢帶案扣留重罰，以有效嚇阻陸船越界作業等情事發生，提升沿近海救生救難效能。

此外，海巡署說，沿岸多功能艇因性能優越，也被外交部相中，作為我國與友邦簽署海巡合作協定後，依據協定規劃贈予邦交國的巡防艇船型；另為提升海巡人員執勤環境，海巡署在艙內也加裝冷氣，建造執勤效能與舒適度兼具的新一代多功能艇。

據了解，「籌建海巡艦艇發展計畫」多功能艇原訂於109年才能交船5艘，海巡署因海域治安的迫切需求，已協調罡旻公司提早完備建造能量，可提前於本今年交船3艘，積極提升海域執法效能。

海巡署長陳國恩與罡旻企業有限公司總經理胡彥儒今天下午1時共同主持「沿岸多功能艇5...
海巡署長陳國恩與罡旻企業有限公司總經理胡彥儒今天下午1時共同主持「沿岸多功能艇50艘」開工祈福儀式。記者李隆揆／翻攝
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海巡署長陳國恩與罡旻企業有限公司總經理胡彥儒今天下午1時共同主持「沿岸多功能艇50艘」開工祈福儀式。記者李隆揆／翻攝
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