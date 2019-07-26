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回不了家的恐懼：我搭上那晚的「元朗地鐵」

私菸風暴沒人敢開槍 他問藍軍：你是去分菸了嗎？

北市中年女子墜樓 CPR救不回到院前死亡

2019-07-26 17:43聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市大同區民權西路一處巷口內的便利商店附近，今天下午5時許，被民眾發現一名女子墜樓，警消獲報趕抵現場，立刻對女子實施CPR，但急救無效，女子送醫前死亡。警方初判死者年約50歲，她的身分、死因及從何處墜樓等線索，還在調查中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

便利商店北市CPR
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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