信用卡盜刷集團入侵 知名購物網、電信公司損失百萬

2019-07-26 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



蕭姓、陳姓男子為首的兩個信用卡盜刷集團，透過管道取得信用卡資料，分別向4間購物網站及1間電信公司線上刷卡，購買高價商品、申辦門號或小額付費，造成180萬元財損，刑事局查獲蕭、陳等14人，依詐欺罪嫌究辦。

警方調查，盜刷集團去年3月起在Yahoo、東森、Momo、TreeMall等電子商城購物，使用300多張信用卡付費，訂購手機、化妝品、電腦顯示卡等商品；蕭姓男子（24歲）等5人與物流公司相約街頭取貨，持卡人收到帳單否認交易，銀行拒絕支付，造成4間電商共損失130萬元。

陳姓男子（25歲）去年10月起持近20張信用卡盜刷，以8名共犯的證件，上網向台灣大哥大申辦9支門號，購買9支手機，後續支付電信費用，小額付費購買遊戲點數，持卡人同樣否認交易，造成台哥大損失50萬元。

電商及電信公司去年10月起陸續報案，刑事局偵一大隊第一隊、第二隊追查，蕭因毒品案入監服刑，今年4月起借詢蕭，查獲4名取貨車手，昨天拘提、通知陳等9人。

蕭、陳均稱，在暗網購買信用卡號、安全碼、有效期限等資料，每筆資料30美元（約台幣1000元），盜刷取得商品後變賣。