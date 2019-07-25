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天氣引爆怨氣？勞局員工追砍長官

2019-07-25 23:48聯合報 記者施鴻基王長鼎陳俊智張曼蘋／新北報導

新北市勞工局板橋就業服務處王姓女員工（左三），涉嫌持西瓜刀欲攻擊副局長，經勸說後...
新北市勞工局板橋就業服務處王姓女員工（左三），涉嫌持西瓜刀欲攻擊副局長，經勸說後棄械送辦。記者王長鼎／翻攝
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新北市府勞工局昨發生王姓女辦事員持刀追砍吳姓副局長事件，在眾人勸說下才棄刀。新北地檢署訊後以她涉殺人未遂罪命三萬元交保，並請市府安排就醫。

勞工局長陳瑞嘉說，當事人之間疑有舊怨，可能因最近工作場所變動或天氣影響而爆發。

新北市長侯友宜臉色凝重說，應經常對員工多一點關心、多一點照顧，更要了解事件問題所在，徹底找到癥結點，更積極去面對，尤其第一線最辛苦的同仁要好好照顧、關心、支持他們。

目擊者表示，昨天上午八點左右，年約四十歲的王姓女員工在勞工局辦公室電梯旁埋伏，看見吳走出電梯，馬上接近並從包包裡拿出刀子追砍；吳見狀轉頭就跑，她一路從東側追到西側電梯。

當時辦公室已上班員工連忙制止勸說並暗中報警，王女才放下刀子，駐衛警趕到處理，送交海山警分局偵辦，但已震驚市府。

勞工局長陳瑞嘉表示，吳姓副局長先前擔任就服處長期間，和王女在工作上有接觸，但王女工作情況欠佳，吳難免會有所要求，可能因此有些摩擦，王女認為是刁難而記恨。兩人在公務場合曾多次見面，雖是上下屬關係，但吳知道王女有情緒問題且記恨他，幾乎見她就閃，想不到她兩年多來還沒放下。

王女工作期間情緒始終不太穩定，遇天氣變化起伏更劇烈，勞工局曾輔導就醫，可是她和家人不願配合，勞工局無能為力。

勞工局
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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