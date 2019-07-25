持刀追砍副局長 新北市府女課員3萬交保

2019-07-25 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市府今早傳出有一名就業服務處王姓女辦事員持西瓜刀到市府，恐嚇要砍吳姓副局長，但被駐警衛隊發現壓制奪刀，移送後，因涉殺人未遂罪，被新北地檢署命3萬元交保。

據了解，吳姓副局長先前曾擔任就服處長，和王女有工作上的接觸，疑因當時工作摩擦不愉快，才會遭對方亮刀威脅。

警方調查，王女疑精神狀況不穩定，只有亮刀，沒有揮砍，警方到場後，她也乖乖交出刀械，但全案仍依殺人未遂移送。檢方訊後，命王女3萬元交保，同時也請市府緊急安排就醫。