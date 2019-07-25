債主慘遭割腿放血、開槍打暈 癱軟昏迷被載去醫院丟包

2019-07-25 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



檢方依殺人未遂、槍砲、妨害自由等罪嫌起訴林等5人。記者曾健祐／攝影 分享 facebook 新北市林姓男子不滿張姓友人頻催債，去年8月11日夥同4名男子將張押到桃園1間汽車旅館，談判中還命人拿刀劃開他左小腿放血，甚至朝他腳開槍，張痛到昏迷被一夥人再到醫院門口丟包，緊急縫合才撿回一命，檢方偵結依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴林男等5人。

檢警調查，林男（35歲）因積欠張債務，對方多次催還錢不成，林反而心生不滿約他出來談判，當晚8點多同時打電話找來陳姓（22歲）、葉姓（27歲）、李姓（24歲）及許姓（24歲）多名同夥助陣，眾人在蘆竹區集結後，一看到張就上前圍毆押上車，一路載到桃園區的汽車旅館。

後來林、葉協同張進房間，命其餘3人在車庫等候，雙方談判過程發生激烈口角，林竟命葉先拿刀畫開張左小腿，任憑傷口不停流血，後來林又朝他開槍，導致張左大腿中彈當場痛到昏迷；林見狀趕緊再叫李開車到醫院，由李、許將張抬到門口放在輪椅上，眾人隨即逃逸。

檢方訊時，林矢口否認殺人，辯稱和張起爭執從包包拿槍出來只想嚇嚇他，不知為何擦槍走火就打到他腿，也不清楚他小腿刀傷哪來的，後來還送他去醫院；葉則坦承拿刀劃傷張小腿，對於爭吵過程則說忘記了。

另李男、許男都說沒到到過程，辯稱只是被叫來不知要做什麼，陳男則說，有看李、許把張抬下來放在輪椅上就離開，因為自己嚇死了，不清楚發生何事；但檢方勘驗現場監視器，發現張當時被一群人圍毆，半推半拉擠上車，李、許也把張抬到醫院門口，放在輪椅上就立刻上車離去。

警方並在林的住家查扣彈夾、2個空槍盒，而刑事局根據現場查獲的子彈鑑定，發現彈頭因撞擊有變形，應有穿過衣服、人體跡象，具有殺傷力，另清查林、張的LINE對話，內容確實談及有金錢借貸糾紛。

此外，警方還在林的臉書上發現，他曾PO上自己持槍對空擊發好幾次的影片，足以證明持有槍枝；檢方偵結依殺人未遂、槍砲、妨害自由等罪嫌起訴林等5人。