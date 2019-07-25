金門夏日音樂季嚴防毒品入侵 城警維安升級

2019-07-25 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



「金門夏日音樂季」活動期間，金城分局每天都加派不少警力到場實施緝毒、防竊及反偷拍偵測。圖／警方提供 分享 facebook 備受年輕人喜愛的「2019金門夏日音樂季」於7月23日起至26日連續4天，在金寧鄉后湖濱海公園熱力開唱，邀請不少明星大咖到現場表演，連日來活動會場都人潮滿滿，但為嚴防毒品入侵，與防止辣妹遭偷拍，金城分局在活動期間，每天都加派不少警力到場實施緝毒、防竊及反偷拍偵測，希望讓民眾玩得愉快又安全。

有鑑於台灣的大型音樂會，時有所聞毒品充斥，這次的金門夏日音樂季活動現場面積大，設有主舞台區及攤販區，另有戲水遊憩設施區，有水上溜滑梯、水搖船、章魚大滑梯、小小兵氣墊屋，還有小小朋友最愛的可愛動物不倒翁區，提供網美拍照和遊客打卡，為了讓遊憩民眾安心玩樂，特別由警員拿著反偷拍等各種科技偵搜器材執行安檢，在會場及周邊的淋浴間及流動公廁等作地毯式的搜索及查察，希望防堵毒品，也透過全區巡邏，預防竊案發生。