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金門夏日音樂季嚴防毒品入侵 城警維安升級

2019-07-25 19:37聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

「金門夏日音樂季」活動期間，金城分局每天都加派不少警力到場實施緝毒、防竊及反偷拍...
「金門夏日音樂季」活動期間，金城分局每天都加派不少警力到場實施緝毒、防竊及反偷拍偵測。圖／警方提供
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備受年輕人喜愛的「2019金門夏日音樂季」於7月23日起至26日連續4天，在金寧鄉后湖濱海公園熱力開唱，邀請不少明星大咖到現場表演，連日來活動會場都人潮滿滿，但為嚴防毒品入侵，與防止辣妹遭偷拍，金城分局在活動期間，每天都加派不少警力到場實施緝毒、防竊及反偷拍偵測，希望讓民眾玩得愉快又安全。

有鑑於台灣的大型音樂會，時有所聞毒品充斥，這次的金門夏日音樂季活動現場面積大，設有主舞台區及攤販區，另有戲水遊憩設施區，有水上溜滑梯、水搖船、章魚大滑梯、小小兵氣墊屋，還有小小朋友最愛的可愛動物不倒翁區，提供網美拍照和遊客打卡，為了讓遊憩民眾安心玩樂，特別由警員拿著反偷拍等各種科技偵搜器材執行安檢，在會場及周邊的淋浴間及流動公廁等作地毯式的搜索及查察，希望防堵毒品，也透過全區巡邏，預防竊案發生。

金城分局長李益杰表示，過去台灣地區的音樂季活動屢屢都傳出毒品濫用的情況，雖然金門地區民風純樸，治安良善，警方也特別部署警力，嚴加查緝，絕不掉以輕心，並於活動會場及金防部中興教練場的接駁車專區加強宣導民眾酒後不開車，希望現場參加活動的民眾都能快樂出門，平安回家，大家享受到一個開心滿載而歸的音樂饗宴。

「2019金門夏日音樂季」每天都邀請不少明星大咖到現場表演，連日來活動會場都人潮...
「2019金門夏日音樂季」每天都邀請不少明星大咖到現場表演，連日來活動會場都人潮滿滿。記者蔡家蓁／攝影
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毒品金門偷拍
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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