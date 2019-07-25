調查局：虛擬通貨易淪為吸金詐騙工具

2019-07-25 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局指出，虛擬通貨為近期快速崛起投資工具，但監理機制尚未齊備，有不法集團利用虛擬通貨產出過程、交易特性或以投資虛擬通貨為媒介，從中牟取非法利益。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 調查局指出，虛擬通貨為近期快速崛起投資工具，但監理機制尚未齊備，有不法集團利用虛擬通貨產出過程、交易特性或以投資虛擬通貨為媒介，從中牟取非法利益，較常見的包括以投資採礦機可固定獲利、購買基金有專人操作買幣可賺取差價等為話術，誆騙民眾交付資金，有些不肖業者更以「老鼠會」方式誘騙民眾加入會員進入投資陷阱，已有民眾多年積蓄血本無歸，甚至走上絕路。

國內市場上一般稱為虛擬貨幣或加密貨幣，但中央銀行則統一其名稱為「虛擬通貨」；如ICO首次貨幣發行、比特幣、以太幣及未來將發行之STO證券型代幣等均屬之。

調查局昨舉辦「虛擬通貨興起所衍生經濟犯罪問題探討」研討會，邀集中央銀行行務委員謝鳳瑛、金管會證期局副局長張振山、法務部檢察司檢察官蔡佩玲、台中地檢署檢察官洪國朝、台灣網路認證公司策略長杜宏毅、勤業眾信風險管理公司總經理萬幼筠等學者專家與談。

調查局指出，藉由區塊鏈技術操作演進，所發展出具有市場交易經濟價值的「虛擬通貨」興起後，經過多年市場運作，現已蔚為風潮，並成為新興投資、金融科技、產業研發及學界研究之競逐標的，甚至連網路巨擘Facebook亦亟思加入戰局(準備發行臉書幣libra)，挑戰美元、英鎊等主權貨幣。惟因各國社會環境及經濟產業有所差異，其監理方式與交易運作現況各有不同，又其為新興商業模式，潛存風險及未來發展趨勢值得關注。

調查局前年在中部地區偵辦某跨國非法吸金案件時，除了在不法集團辦公處所查扣銀行存摺、投資文件名單等證物外，並及時凍結集團成員26個銀行帳戶，扣押存於網路世界非實體之比特幣196枚(當時市價約台幣4千萬元)，案件移送地檢署後，由檢方辦理比特幣變價，因無人投標而作罷。

面對因偵辦此類案件所衍生搜索、查扣及變價之偵查困境，調查局資通安全處資安鑑識實驗室擷取案中查獲之數據、程序、路徑、IP位址、函數等建立實驗模組，進行演算還原及反覆模擬測試，今年4月正式發表國內第一套搜扣虛擬通貨比特幣的SOP標準作業規範，並運用區塊鏈內容不可更改增刪之特性，成功研發保存及傳送數位證據之技術)，創下司法與新興科技結合先例。

有學者專家於研討會中坦言，目前國內發生利用虛擬通貨為工具所衍生吸金詐騙案件，屬於比較單純或淺層之個案，尚能藉由強勢查緝、擴大宣導等作法予以約制，真正不易控制及影響危害較大者，為不法集團利用虛擬通貨具交易經濟價值、移轉迅速、匿名追查困難等特性，進行犯罪不法所得洗錢漂白，或透過類似地下通匯模式移轉資產。

另外，部分產業界看好虛擬通貨興起後之發展前景，已準備跨域結合建置交易平台，或是擴大規模進行募資，成立次級投資市場。