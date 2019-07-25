7男女扛鋼瓶上KTV 吸笑氣開趴茫酥酥警上門渾不知

2019-07-25 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



第一分局偵查隊、市警局少年隊昨晚11點多，一群青少年扛著「笑氣」鋼瓶1支到愛一路某KTV內辦趴，警方緊急調度忠二所、南榮所以優勢警力前往臨檢，發現在包廂音樂聲震耳欲聾，現場有4男3女在開趴慶生，都吸得茫酥酥，渾然不知警方上門，劉姓男子他帶笑氣鋼瓶提供給在場友人吸食助興，警方訊後將劉男等7人依違反社會秩序維護法送辦。

暑假「青春專案」期間，基隆警方加強監控各類毒品流通狀況，發現近來青少年有濫用笑氣的情形，因笑氣取得價格相對便宜，6公斤瓶裝笑氣只要2000元，鋼瓶押金1000元，可供多數人施用，且非屬毒品危害防制條例所管制範圍。

警方說，「笑氣」學名為一氧化二氮或氧化亞氮，在常溫常壓下為無色、無味氣體，一般常用於手術前的麻醉誘導，吸入約15到30秒即可產生欣快感，並可持續2到3分鐘，長期使用會產生末梢神經及脊髓病變，出現手麻、腳麻、無力走路、立體感完全喪失等症狀，並可能產生精神異常，如嗜睡、抑鬱或精神錯亂等。

員警表示，因醫療使用氧化亞氮時，都會加入70%到80%的氧氣，但時下青少年則未使用氧氣，常與酒精或其他藥物併用，容易有中毒危險，會造成嚴重身心傷害。

「笑氣」在國內未列為藥品或管制藥品管制，在醫療上是「吸入性全身麻醉劑」，業者必須領有衛生署核發的藥品許可證，始得輸入、製造、販售，而且僅限醫療院所醫師在臨床上使用。經銷商若將之販售給非醫院診所，或做其他用途，已違反相關法律，可處3萬至15萬元罰鍰。

基隆市警察局呼籲，暑假期間家長應關心子女去處以免誤觸毒品，也希望民眾能多多利用各友善通報網，將社區內的涉毒案件通報警方。