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持西瓜刀砍副局長 新北市府女辦事員遭壓制奪刀

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持西瓜刀砍副局長 新北市府女辦事員遭壓制奪刀

2019-07-25 09:23聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市府今早傳出有一名就業服務處處女辦事員持西瓜刀到市府，恐嚇要砍吳姓副局長，但被駐警衛隊發現壓制奪刀，警方已接手偵辦。

據了解，吳姓副局長先前曾擔任就服處長，和這名女員工有工作上的接觸，可能當時發生引發不滿。

勞工局初步表示，這名女員工有精神及情緒上的問題，容易鑽牛角尖，先前已輔導她就醫，但當事人配合意願不高。

圖為新北市市府大樓。聯合報系資料照
圖為新北市市府大樓。聯合報系資料照
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熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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