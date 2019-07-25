持西瓜刀砍副局長 新北市府女辦事員遭壓制奪刀

2019-07-25 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市府今早傳出有一名就業服務處處女辦事員持西瓜刀到市府，恐嚇要砍吳姓副局長，但被駐警衛隊發現壓制奪刀，警方已接手偵辦。

據了解，吳姓副局長先前曾擔任就服處長，和這名女員工有工作上的接觸，可能當時發生引發不滿。

勞工局初步表示，這名女員工有精神及情緒上的問題，容易鑽牛角尖，先前已輔導她就醫，但當事人配合意願不高。