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吳宗憲走私菸刷卡額度要調高到645萬 只有2個可能

影／投資失利 「超跑達人」一車多賣涉詐上億元

2019-07-24 18:52聯合報 記者謝育炘╱即時報導

在網路上被稱為「超跑達人」的鄧姓男子原本和竹聯幫背景道姓男子合夥開設「北塔車業」，沒想到卻因投資失利，將店內跑車轉賣給其他車行，隨後又將賣掉的超跑向車行租回，賣給不知情的民眾，接著又以保養、驗車等名義陸續騙回超跑，出售被其他被害人「一車多賣」，若民眾上門討車，竹聯幫道姓男子便出面恐嚇，讓被害人心生畏懼。刑事局日前接獲報案展開車查，最後陸續拘提主嫌「超跑達人」及同夥等4人，訊後依詐欺、恐嚇、違反「組織犯罪防制條例」送辦。

警方拘提嫌犯，在現場搜索出大量現金及證物。記者謝育炘／攝影
警方拘提嫌犯，在現場搜索出大量現金及證物。記者謝育炘／攝影
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恐嚇竹聯幫詐欺
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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