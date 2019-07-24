永和分屍案 孫武生：第一時間就跟警察說要出國

2019-07-24 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北地院審理永和河濱公園分屍命案，主嫌孫武生的律師聲請傳喚辦案員警和孫的外籍友人尼可拉斯調查證據。法庭上，員警證稱第一時間因無證據，只把孫武生列為證人，直到調出通聯後才認定涉案，但孫武生也說自己曾在警詢時提及出國計畫，並表示這不是殺人犯會做的事。

去年8月，加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）被人發現陳屍永和河濱公園的新店溪床，且屍體遭人支解裝袋，檢警追查後逮捕以色列籍男子孫武生（綽號：OZ）、美籍的班特（Bent）與何傑生（Jason）、以及台籍男子吳宣，並分別依殺人、幫助殺人等罪起訴4人。

新北地院從今年初審理至今，班特、何傑生及吳宣均稱整起案件是孫武生主使，但孫武生否認，並指班特才是主謀，其他人和自己一樣，都是受班特威脅才配合犯案。

承辦員警今天出庭表示，孫武生和顏伯萊曾一起被警方查獲過毒品，所以案發後不久就找過孫武生，想確認顏伯萊有跟誰發生糾紛，當時孫武生回答不清楚。由於第一時間沒有掌握到犯案證據，所以只將他列為證人，訪查後，約他隔天到警局作正式筆錄，他也有出面，只是有遲到。

員警還說，當時有注意到孫武生換了電話，有詢問原因，但孫武生說那是他的私事，不願回答。他雖有提到出國去菲律賓的計畫，但因為是聽其他同事轉述，詳細內容不清楚。

由於孫武生的電腦存有人體構造和解剖圖，被檢警認定是為了分屍做準備。孫武生的律師聲請曾多次接受孫武生刺青的尼可拉斯作證，詢問孫武生在刺青前是否會以人體解剖圖秀刺青樣本，但尼可拉斯表示孫武生一直都是在他身上畫樣本，沒有用圖片展示過。