龍潭小小記者營 學員學採指紋貼模留念

2019-07-24 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭警分局今天舉辦「小小記者營」，邀青少年親自體驗警察鑑識專業指紋採證過程、各類警用裝備展示介紹、警用大型重型機車展示體驗及交通安全宣導等活動，以寓教於樂方式，讓青少年認識警察工作及遠離各種犯罪。學員也親自採集自己的指紋，貼模後帶回家當紀念品。

警方也利用活動時，解說最新毒品包裝、詐騙手法（LINE通訊軟體詐騙）、校園霸凌、拒絕毒品（K他命）、交通安全及播放交通事故宣導短片，同時在闖關活動，設計相互分工合作關卡，塑造團隊的凝聚力。

龍潭分局分局長蕭欽杰表示，龍潭分局在以保護青少年暑期的安全為前提下與學生們同樂，參與活動學生樂此不疲，也學習到很多學業上沒接觸的資訊，可以有效獲得各類的犯罪預防知識保護自己，希望學生們能安全又放心地度過為期2個月的暑假，在享受假期的歡樂氣氛下，也須注意安全。

分局長蕭欽杰更特別呼籲宣導，青少年及兒童心智尚未成熟，往往隨著整體社會環境發展、家庭結構及個人觀念的轉變等因素而改變，易產生錯誤觀念的偏差行為或犯罪誘因等問題。