台中16歲少女持西瓜刀砍媽「深可見骨」 母逃到機車行求救

2019-07-24 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市梧棲區驚傳一起女兒砍傷媽媽的逆倫事件！一名未成年少女疑因不滿母親管教，今天中午與母親爆發口角，憤而持刀砍傷母親，已經送醫治療中。

據了解，36歲顏女幫女兒找到打工機會，要讓女兒趁暑假打工歷練，但女兒不願意，兩人爆發口角衝突。今天中午女兒持刀追砍母親多刀，造成顏女後頸、背部等多處刀傷，傷口深可見骨，顏女趕緊跑到距離住家100公尺的機車行求救，送醫急救。

童綜合醫院指出，傷者到院時意識清楚，左後背撕裂傷，左上臂兩處撕裂傷，傷口約6至10公分，左後頸也有撕裂傷。