販售超跑業者疑涉詐騙 9人受害金額上億元

2019-07-24 15:44 中央社 台北24日電



販售超跑的鄧姓業者疑投資失利，把名下超跑賣給同業，再回租出售，事後以保養等為由涉嫌詐騙被害人，並找黑幫協助。刑事局查出9人受害，被害金額上億元，訊後送辦。

刑事局今天召開記者會，偵四大隊副大隊長王志成表示，日前獲報，某經營租賃、販售超跑業者涉嫌以投資超跑、黃金，可短期獲利為由詐騙，經查，鄧姓業者涉嫌。

刑事局查出，鄧男在超跑業界具知名度，他日前疑投資失利，轉賣名下多輛超跑，並過戶給其他同業，事後再向同業租賃，並把超跑放在自己店面，若被害人上門詢問汽車，鄧男以付款後就可取車等為由，欺瞞被害人。

刑事局說，鄧男事後再以保養、驗車等為由，要求被害人開回超跑，實則放在店面兜售，若被害人想要取車，就由黑幫出面恐嚇，並以同樣手法詐騙其他被害人。

刑事局查出，自去年起至今年5月止，共9人受害，詐騙金額達新台幣上億元，此外，和鄧男有投資關係的幫派份子道姓男子還涉嫌恐嚇被害人。

刑事局掌握線索多月後，日前赴鄧男位在台北市、新北市等處搜索，順利逮捕鄧男等人，並搜出現金22萬餘元，金融卡、本票等物。道男在警訊時否認涉案。

刑事局訊後依違反組織犯罪條例、詐騙、恐嚇等罪嫌，把鄧男等4人移送士林地檢署偵辦。