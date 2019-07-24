逆子亂刀殺父棄屍 竹檢起訴求最嚴厲之刑

2019-07-24 15:45 中央社 新竹縣24日電



新竹市男子胡志賢與父親起衝突，涉嫌砍殺父親20餘刀致命，胡男伴屍3天後再棄屍橋下。新竹地檢署日前偵結，將胡男依殺害直系血親尊親屬罪起訴，將建請法官量處最嚴厲之刑。

起訴書指出，38歲胡男與65歲父親於5月31日在家中因故發生爭吵，胡男情緒失控，涉嫌手持水果刀朝父親砍殺20餘刀，造成胡父的頭、胸、背部等處重傷及頸部脊髓斷離，大量失血死亡。

胡男見父親已無生命跡象，將屍體藏在浴室內，後因無法忍受屍臭味，在6月3日時將父親屍體搬出，放在轎車後車廂，隨後載往舊社橋下旁農田灌溉水渠棄屍。

不過，胡男在搬運屍體過程中，被鄰居發現後車廂「彈出一隻手」，嚇得向警方報案而揭開這起弒父案。

警方接獲通報後，到胡男家中準備逮人，但發現轎車後車廂內僅有屍水，沒有胡父的遺體，且胡男犯案後拒絕說明，警方經調閱監視器追查，才在水溝內找到已腐敗的胡父屍體。

經過檢警相驗解剖，研判胡父死亡原因並非溺水，且身上有多處刀傷，也無其它毒物及酒精反應，確認胡父死因為他殺。

檢方表示，胡男無業，平日與父親共同生活，開銷多由父親支付，胡男本應盡孝道報恩，僅因為起口角，就砍殺父親，甚至造成胡父頸部脊髓斷離，手段惡劣。最後還將胡父屍體棄屍荒野，任其腐敗，行徑令人髮指，泯滅人性。

檢方指出，胡男雖坦承犯行，但對於殺人動機避重就輕，飾詞卸責，不見悔悟之情，且犯後態度不佳，將建請法官量處最嚴厲之刑，以儆效尤。