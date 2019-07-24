少女疑吸毒遭性侵致死 重開羈押庭裁定羈押3嫌

2019-07-24 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



17歲少女疑酒後吸毒遭性侵致死，檢察官依乘機性交、遺棄致死等罪聲押何等3嫌，台中地院今天上午重開羈押庭，法官訊後認為涉嫌重大，有串證之虞，今天下午2時裁定羈押何嫌、莊嫌、吳嫌等3人。

台南市少女14日陳屍在中市飯店，檢察官認為少女因吸毒過量，何、莊、吳先後性侵，還把她丟在房內不顧，致發生不幸。依涉犯乘機性交罪、遺棄致死及兒童及少年性剝削防制條例罪嫌聲押何等3人。但台中地院認為檢方舉證不足，不符羈押要件而裁定駁回，中檢提出抗告。

台中高分院審理後，認為少女遭何等人帶入飯店走道時，處於深度迷，陷於無自救力。且少女未滿18歲，何等人等對於昏迷中的被害人有扶助義務，然何等人陸續離開飯店時，並無一人通知被害人家屬或告知飯店櫃台人員，任由她獨自留在房間內，有遺棄致死犯意。

此外，何等人就犯案細節供述，彼此間有不同之處，被害人尚須經過解剖鑑定死亡原因，為確保刑事偵查、審判程序之進行及完成，並保全證據不致遭滅失、偽造、勾串，認定何等人有湮滅證據、串證之虞。

二審合議庭審酌，一審裁定未注意及此，致有瑕疵存在。檢察官提起抗告，指原裁定不當，為有理由，昨天原裁定撤銷，發回原審法院適法裁定。