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非法地下匯兌1.4億 2台男靠大陸親友支援

2019-07-24 13:39聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園藍姓、李姓男子2016年12月起經營新台幣、人民幣地下匯兌，除在台開設帳戶提供客戶匯款，依台灣銀行每天公告匯率，並透過在大陸的親戚、台幹朋友，把等值人民幣匯給對方指定帳戶，2人則抽取百分之一、二的佣金，非法通匯高達1億4000多萬元，檢方偵結依違反銀行法起訴藍、李。

檢方查出，全案因於1個由台灣、大陸組成的詐騙集團，以打電話稱「猜猜我是誰」、「好久不見」等老套話術，誘導對方依其指令到超商購買遊戲點數，再將取得序號回傳，其中余姓成員把詐得點數放上掏寶網以低於市價7、8折賣出變現，並找上藍、李協助匯兌。

而藍、李利用在台灣開設的帳戶，提供客戶匯款入內，並依照台灣銀行每天新台幣兌換人民幣匯率，委託在大陸的親戚、台幹朋友，從大陸將等值的人民幣匯進對方指定的大陸銀行帳戶，或是支付寶帳戶，以此方式經營地下匯兌新台幣、人民幣業務。

桃園地檢署檢察官黃瑞盛、林劭燁去年9月19日指揮刑事局搜索2人在中壢、八德住處，經清查金流，發現他們分別透過地下匯兌，總共收取高達1億162萬多元、4226萬元新台幣。

藍、李則從每筆匯兌金額抽取千分之一、千分之二利潤，總共得手10萬、8萬元；檢方訊時，2人均坦承不諱，與證人證詞大致相符，另有銀行交易明細、LINE對話等佐證。

檢方認為，藍、張分別用金融帳戶、支付寶網站開設的帳戶，作為資金移轉工具，接受台灣地區客戶委託，將其匯入新台幣案匯率折算，將人民幣款項、點數匯入對方指定銀行及支付寶帳戶，行為均屬於匯兌無誤，偵結依違反銀行法起訴2人。

藍、李用非法地下匯兌1億4000多萬元，檢方依違反銀行法起訴2人。記者曾健祐／攝...
藍、李用非法地下匯兌1億4000多萬元，檢方依違反銀行法起訴2人。記者曾健祐／攝影
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人民幣詐騙集團超商
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