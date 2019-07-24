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反毒行動博物館開到嘉義 免費參觀還能抽獎

2019-07-24 13:35聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

近年來新興毒品偽裝成毒零食、毒咖啡包等方式滲透青少年族群，使年輕人誤食進而成癮，成為犯罪問題一大隱憂，不但影響個人，甚至家庭與社會。「藥不藥．一念間反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文創園區展出，法務部長蔡清祥、嘉義市長黃敏惠等人宣示「桃城無毒」的決心。

蔡清祥表示，這部由三個貨櫃大的車體打造而成的行動博物館車，分為八大主題展區，藉由生動影像與互動體驗式操作展品，讓民眾認識藥物濫用的問題與危害，進而避免陷入毒害陷阱。

黃敏惠表示，「毒品防制的預防工作不只是在校園內，更要深入社區，拒毒反毒人人有責，預防工作做得好，社會紛擾就減少」，對於反毒宣導車給予肯定。

此次展出包含「真實毒癮者吸毒的後果」、「模擬自己吸毒後的樣貌」、「毒害的故事」、「防毒遊戲」、「新興毒品偽裝仿品」以及「反毒體感展示」等，現場有模擬毒駕的實況，民眾坐在螢幕前體驗，「頭好暈！」

展覽即日起至8月18日為期27天免費開放參觀，時間平日為13點30分到17點30分，假日為10點30分到17點30分，凡參加者填答問卷學習單，將於展期間舉行抽獎活動，有腳踏車、科博館及電影票券、泡泡展票券等多樣好禮。

「藥不藥．一念間反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文創園區展出，分為八大主題展區，...
「藥不藥．一念間反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文創園區展出，分為八大主題展區，藉由生動影像與互動體驗式操作展品，讓民眾認識藥物濫用的問題與危害。記者姜宜菁／攝影
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「藥不藥．一念間反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文創園區展出，法務部長蔡清祥（右...
「藥不藥．一念間反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文創園區展出，法務部長蔡清祥（右二）、嘉義市長黃敏惠（左二）等人宣示「桃城無毒」的決心。記者姜宜菁／攝影
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「藥不藥．一念間反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文創園區展出，分為八大主題展區，...
「藥不藥．一念間反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文創園區展出，分為八大主題展區，藉由生動影像與互動體驗式操作展品，讓民眾認識藥物濫用的問題與危害。記者姜宜菁／攝影
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「藥不藥．一念間反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文創園區展出，分為八大主題展區，...
「藥不藥．一念間反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文創園區展出，分為八大主題展區，藉由生動影像與互動體驗式操作展品，讓民眾認識藥物濫用的問題與危害。記者姜宜菁／攝影
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毒品吸毒
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