反毒行動博物館開到嘉義 免費參觀還能抽獎

2019-07-24 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



近年來新興毒品偽裝成毒零食、毒咖啡包等方式滲透青少年族群，使年輕人誤食進而成癮，成為犯罪問題一大隱憂，不但影響個人，甚至家庭與社會。「藥不藥．一念間反毒行動博物館」特展即日起在嘉義文創園區展出，法務部長蔡清祥、嘉義市長黃敏惠等人宣示「桃城無毒」的決心。

蔡清祥表示，這部由三個貨櫃大的車體打造而成的行動博物館車，分為八大主題展區，藉由生動影像與互動體驗式操作展品，讓民眾認識藥物濫用的問題與危害，進而避免陷入毒害陷阱。

黃敏惠表示，「毒品防制的預防工作不只是在校園內，更要深入社區，拒毒反毒人人有責，預防工作做得好，社會紛擾就減少」，對於反毒宣導車給予肯定。

此次展出包含「真實毒癮者吸毒的後果」、「模擬自己吸毒後的樣貌」、「毒害的故事」、「防毒遊戲」、「新興毒品偽裝仿品」以及「反毒體感展示」等，現場有模擬毒駕的實況，民眾坐在螢幕前體驗，「頭好暈！」