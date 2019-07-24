逆子弒父又棄屍遭起訴並求處極刑

2019-07-24 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



今年5月底，新竹市發生駭人聽聞的逆子弒父血案，胡姓男子和父親爭吵後，持水果刀砍殺父親，將屍體放置浴室，伴屍3天後再將屍體載到舊社橋下旁農田灌溉水渠棄屍；新竹地院偵查終結，認為胡男惡性重大，依殺害直系尊親屬、棄屍罪將他提起公訴，並建請地院求處極刑。

檢警調查，38歲胡男有家暴、妨害公務、竊盜、毒品等前科，今年5月31日他與65歲父親在住處發生爭吵，胡男一氣之下持水果刀朝父親頭、頸、胸、背部猛力砍殺，將對方砍到頸部脊髓斷離，上半身多處銳器傷，大量失血死亡。

胡男見父親氣絕，便將屍體拖至浴室藏放，直到耐不住屍臭，才於6月3日將父親屍體放置小客車後車廂，載往舊社橋下旁農田灌溉水渠棄屍，打算將屍體放水流。但胡男運屍時，遭鄰居撞見報警，才使案情曝光。

檢警獲報到住處查案，並將逃逸的胡男逮捕，但車廂內卻只有屍水，未見屍體，加上胡男拒絕透露殺人動機與棄屍地點，最後動用百名警力調閱監視器，才尋獲腐敗屍體。

檢警對胡父相驗解剖，研判死者非溺水死亡，身上也無酒精及毒物反應，確認胡父死因為他殺。

胡男的辯護律師一度要求將胡送精神鑑定，但檢方認為，胡在警詢、偵訊皆應答自若，案發逃離遭警逮捕後，對案情三緘其口，直到發現屍體才坦承犯行，加上調閱胡男先前加害其父相關案件卷宗，發現他曾因金錢與父親發生爭執，進而持刀傷害其父，並曾縱火，因此判定無須送精神鑑定。