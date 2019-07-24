台灣巴斯夫遭大陸1.7億挖角 5員工竊機密投奔550萬年薪

2019-07-24 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



台積電耗材供應商、全球化工大廠「巴斯夫」集團台灣巴斯夫公司，傳出遭大陸化工廠江陰公司開價1億7000多萬挖角現任、離職前員工，更開出550萬元年薪，巴斯夫黃姓總監帶著旗下4名員工組成團隊跳槽，竊走硫酸、氨水純化機密等，檢方偵結依違反營業秘密法等起訴黃等5人。

檢方指出，德商巴斯夫集團為跨國化學公司，1990年間在台灣設立台灣巴斯夫公司，主要業務為提煉高純度硫酸、氨水等化工品，銷售給亞洲半導體產業；中國「江陰江化微公司」2001年成立，現今為中國地區具規模電子級化學品提供商，與巴斯夫集團高度重疊、競爭。

桃園地檢署檢察官呂象吾前年底接獲情資，指揮刑事局查出巴斯夫工程部門總監黃男（45歲），招募前工程部最高主管林男（55歲）、前生產部門業務經理余男（45歲）及葉男（45歲）、前生產部門組長許男 （44歲）組成團隊跳槽。

檢方說，江陰公司殷姓總經理、朱姓副總透過管道找上黃男以高薪挖角，並想取得台灣巴斯夫包括製程、設備及參數等關鍵技術，黃就帶著林、余、葉、許等組成技術團隊，2017年先在台成立洋益公司。

黃等並以公司名義和江陰簽約，約定替對方在大陸江蘇籌劃建造生產電子級化學品產線，設廠後規劃市場銷售，江陰也承諾在建廠完成後，付4000萬人民幣（台幣1億7896萬元）給黃等5人，並讓其中4人進入江陰擔任要職，每人年薪約台幣280萬元至550萬元。

此外，黃雖繼續留在台灣巴斯夫，但江陰則會私下每月給他70萬元「顧問費」，也讓他化名為江陰的資深工程師，替江陰招攬業務、洽談訂單，日後正式跳槽過來後，還會給他正式顧問職，年薪300萬人民幣（台幣1400萬元），還有股票分紅。

檢方查出，黃等計畫拿台灣巴斯夫的「電子級硫酸」技術替江陰製造生產線，黃透過雲端硬碟存放機密，葉更取得製作電子級硫酸的管道儀表流程圖、設備圖等機密，並全數上傳雲端硬碟。

林、余、葉及許則找來供應商，抄襲巴斯夫集團下「台中貝民硫酸廠」、「桃園中華硫酸廠」、及「中國大陸浙江省嘉興硫酸廠」設計，其中還包含集團仍在秘密討論尚未正式應用的設計。