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台灣巴斯夫遭大陸1.7億挖角 5員工竊機密投奔550萬年薪

2019-07-24 11:35聯合報 記者曾健祐╱即時報導

台積電耗材供應商、全球化工大廠「巴斯夫」集團台灣巴斯夫公司，傳出遭大陸化工廠江陰公司開價1億7000多萬挖角現任、離職前員工，更開出550萬元年薪，巴斯夫黃姓總監帶著旗下4名員工組成團隊跳槽，竊走硫酸、氨水純化機密等，檢方偵結依違反營業秘密法等起訴黃等5人。

檢方指出，德商巴斯夫集團為跨國化學公司，1990年間在台灣設立台灣巴斯夫公司，主要業務為提煉高純度硫酸、氨水等化工品，銷售給亞洲半導體產業；中國「江陰江化微公司」2001年成立，現今為中國地區具規模電子級化學品提供商，與巴斯夫集團高度重疊、競爭。

桃園地檢署檢察官呂象吾前年底接獲情資，指揮刑事局查出巴斯夫工程部門總監黃男（45歲），招募前工程部最高主管林男（55歲）、前生產部門業務經理余男（45歲）及葉男（45歲）、前生產部門組長許男 （44歲）組成團隊跳槽。

檢方說，江陰公司殷姓總經理、朱姓副總透過管道找上黃男以高薪挖角，並想取得台灣巴斯夫包括製程、設備及參數等關鍵技術，黃就帶著林、余、葉、許等組成技術團隊，2017年先在台成立洋益公司。

黃等並以公司名義和江陰簽約，約定替對方在大陸江蘇籌劃建造生產電子級化學品產線，設廠後規劃市場銷售，江陰也承諾在建廠完成後，付4000萬人民幣（台幣1億7896萬元）給黃等5人，並讓其中4人進入江陰擔任要職，每人年薪約台幣280萬元至550萬元。

此外，黃雖繼續留在台灣巴斯夫，但江陰則會私下每月給他70萬元「顧問費」，也讓他化名為江陰的資深工程師，替江陰招攬業務、洽談訂單，日後正式跳槽過來後，還會給他正式顧問職，年薪300萬人民幣（台幣1400萬元），還有股票分紅。

檢方查出，黃等計畫拿台灣巴斯夫的「電子級硫酸」技術替江陰製造生產線，黃透過雲端硬碟存放機密，葉更取得製作電子級硫酸的管道儀表流程圖、設備圖等機密，並全數上傳雲端硬碟。

林、余、葉及許則找來供應商，抄襲巴斯夫集團下「台中貝民硫酸廠」、「桃園中華硫酸廠」、及「中國大陸浙江省嘉興硫酸廠」設計，其中還包含集團仍在秘密討論尚未正式應用的設計。

全案經刑事局監聽發現，黃男透過洋益公司電子郵件伺服器曾大量傳送有關台灣巴斯夫營業秘密的網路封包，今年1月3日持搜索票到場逮人，檢方偵結依違反營業秘密法、洩漏工商秘密、背信及著作權法等罪嫌起訴黃等5人。

桃檢年初指揮刑事局查獲巴斯夫內鬼案。圖／報系資料照
桃檢年初指揮刑事局查獲巴斯夫內鬼案。圖／報系資料照
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