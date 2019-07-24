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台南少女疑遭性侵遺棄死亡 一審今天中午重開羈押庭

2019-07-24 11:32聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

17歲少女疑酒後吸毒性侵致死，中檢依乘機性交等罪聲押何等三人，遭中院駁回，檢察官提起抗告，台中高分院審理後發回，台中地院法官指揮員警發傳票，今天上午傳訊何嫌、莊嫌、吳嫌等3人，立即在候審室召開羈押庭，至中午仍在審理中。

台中地院行政庭長楊文廣表示，法官已傳訊何、莊、吳等3人，已在候審室召開羈押庭，至中午仍在審理中。

台南市少女14日陳屍在中市飯店，檢察官認為少女因吸毒過量，何、莊、吳先後性侵，還把她丟在房內不顧，致發生不幸。依涉犯乘機性交罪、遺棄致死及兒童及少年性剝削防制條例罪嫌聲押何等3人。但台中地院認為檢方舉證不足，不符羈押要件而裁定駁回，中檢提出抗告。

台中高分院審理後，認為少女遭何等人帶入飯店走道時，處於深度昏迷，陷於無自救力。且少女未滿18歲，何等人等對於昏迷中的被害人有扶助義務，然何等人陸續離開飯店時，並無一人通知被害人家屬或告知飯店櫃台人員，任由她獨自留在房間內，有遺棄致死犯意。

此外，何等人就犯案細節供述，彼此間有不同之處，被害人尚須經過解剖鑑定死亡原因，為確保刑事偵查、審判程序之進行及完成，並保全證據不致遭滅失、偽造、勾串，認定何等人有湮滅證據、串證之虞。

二審合議庭審酌，一審裁定未注意及此，致有瑕疵存在。檢察官提起抗告，指原裁定不當，為有理由，遂將原裁定撤銷，發回原審法院適法裁定。台中地院行政庭長楊文廣表示，法官今天上午已傳何等3人，召開羈押庭。

17歲少女疑酒後吸毒遭性侵致死，中檢依乘機性交等罪聲押何等三人，遭中院駁回，檢察...
17歲少女疑酒後吸毒遭性侵致死，中檢依乘機性交等罪聲押何等三人，遭中院駁回，檢察官提起抗告，台中高分院審理後發回，台中地院法官指揮員警發傳票，今天上午傳訊何嫌、莊嫌、吳嫌等3人，立即在候審室召開羈押庭，至中午仍在審理中。圖／本報資料照
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檢察官吸毒性侵
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