獨／渾身刺青吸毒惹事不斷 有了她之後他變成好爸爸...

2019-07-24 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



目前正值暑假期間，台中市警局所轄也早已展開各項「青春專案」宣導、緝捕槍、毒的刑事案件，台中市少輔會蕭姓社工今天也分享過去輔導一名曾經染毒、喜歡廟會陣頭、渾身刺青，四處打架滋事的少年，因長時間的培養關係輔導後，現在已成變成一個好爸爸的轉折，認為輔導少年的個案不要以「說教老師」的角度，而是以正面角度分析利弊得失，長時間輔導，終究能讓問題少年重返社會，遠離惡習。

台中市少輔會蕭姓社工分享，2013年接觸到個案少年「阿勇」（化名）時，他才讀國中，當時阿勇是由父親撫養的單親家庭，因父親從事鐵工，無暇管教，阿勇在外結識喜歡廟會、陣頭的朋友，因四處參與陣頭，而有逃課、曠課情形，甚至染上吸食K菸的惡習，被台中市警局少年隊查獲後，轉介到少輔會進行後續輔導。

蕭姓社工說，第一次看到阿勇時，阿勇是一個沈默寡言、渾身刺青、體格精實的少年，因為阿勇在校是參與健力隊，所以體格十分不錯，不過因為阿勇自覺是重視朋友、重義氣的人，所以常替朋友出頭，往往在友人號召下，四處為人出頭，時常發生滋事鬥毆案件。

蕭姓社工說，阿勇的狀況時好時壞，因為不時出陣參與陣頭，上課時就精神不濟，再加上國三時，因為在健力隊的比賽成績不佳，阿勇幾次受挫後萌生退意，之後就不再參與練習，後來又在學校被驗出再度施用K他命，執行保護管束的狀況也不穩定，後來阿勇因少年虞犯送至少觀所收容。

蕭姓社工說，阿勇在少觀所時，又與人發生衝突，她也趁機在訪視時，討論出手的後果以及思考有沒有不出手解決問題的方式，以及如何避免自己情緒失控；另外也與阿勇探討宮廟陣頭文化，以及易衍生出的偏差行為進行討論，讓阿勇學習分辨是非、釐清朋友講義氣的時機、拒絕朋友不當邀約的角色演練。