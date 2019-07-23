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添這法寶10秒判讀毒品類型 台南市府首創檢驗毒品

2019-07-23 19:46聯合報 記者謝進盛╱即時報導

宣示打毒零容忍！台南市政府今舉行「毒品檢驗啟航，打造無毒台南」記者會，由衛生局警與察局攜手打擊毒品，現場還操作市價逾200萬元手持式拉曼光譜分析儀，10秒內就能判讀毒品類型，市府強調，這也是首創由地方政府執行毒品檢驗。

記者會在衛生局新營東興辦公室舉行，會中由衛生局長陳怡將手持式拉曼光譜分析儀轉交給警察局局長周幼偉，象徵揭開二局毒品檢驗合作序幕。

市長黃偉哲強調，毒品是下一階段警政市政重點，跨局處合作，讓台南市成為全台第一個，也是唯一一個由地方政府執行毒品檢驗，將有效地查緝毒品，同時宣示打毒的決心，「天下武功唯快不破！」黃偉哲表示，建立迅速檢驗機制，有信心打贏毒品戰。

衛生局長陳怡說，今年3月南市衛生局經公告為衛福部食藥署尿液毒品檢驗指定認可機關，是全國唯一可檢驗毒品的衛生機關，可化驗安非他命、MDMA、鴉片、大麻、愷他命等毒品。今年七月起開始受理警察局尿液毒品送驗，預計明年可執行毒品實體檢驗。

陳怡表示，是前警局長黃宗仁催生衛生局添購「拉曼」，未來可隨時隨地支援警方，第一時間讓毒犯無所遁形，防毒更加周密，市民更加安全。

衛生局說，近年來因毒品型態的多樣性，致使檢驗難度提高，市府今年2322萬元添購各項新型精密檢驗儀器，強化毒品檢驗設備，建構具國家級規模的實驗室，未來將擴大檢驗業務範疇，將是打擊毒品重要利器。

台南市長黃偉哲（中）、市政府衛生局長陳怡（左）、市警局長周幼偉（右）展示市價逾2...
台南市長黃偉哲（中）、市政府衛生局長陳怡（左）、市警局長周幼偉（右）展示市價逾200萬元手持式拉曼光譜分析儀，具10秒內就能判讀毒品類型。記者謝進盛/攝影
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現場台南市衛生局展示市價逾200萬元手持式拉曼光譜分析儀，具10秒內就能判讀毒品...
現場台南市衛生局展示市價逾200萬元手持式拉曼光譜分析儀，具10秒內就能判讀毒品類型，大大提升毒品檢驗能量。記者謝進盛/攝影
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台南市政府舉行「毒品檢驗啟航，打造無毒台南」記者會，宣示打擊毒品零容忍。記者謝進...
台南市政府舉行「毒品檢驗啟航，打造無毒台南」記者會，宣示打擊毒品零容忍。記者謝進盛/攝影
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毒品警察
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