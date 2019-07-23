墜樓意外釀1死 台北101：全力配合調查

2019-07-23 14:04 中央社 台北23日電



台北101今晨發生工人墜樓意外，造成1人死亡。台北101稍早指出，發生意外的吊掛洗窗機符合安全規範，會配合警方調查。

警消今晨獲報，台北101有2名工人在施作外牆LED燈工程時不慎墜樓，其中一名工人從6樓墜落到2樓雨遮上，當場身亡；另一名工人則受困在6樓外平台，隨後協助安全救下。

101稍早透過公關表示，發生意外的吊掛洗窗機每年都有進行維護與檢查，最近一次檢查是今年的7月8日，完全符合安全規範。至於為什麼會發生意外，這仍需由警方調查，101也會全力配合。