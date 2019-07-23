墜樓意外釀1死 台北101：全力配合調查

相關新聞
捷運板南線預告殺人 刑大科偵隊介入偵辦2019-07-23 14:11
101大樓墜樓意外 確認工人高空作業未綁安全鎖2019-07-23 13:33
私密照遭擷圖恐嚇 警抄剿色情網站2019-07-23 15:15
101換燈工人墜60公尺 1死1重傷2019-07-23 14:16
台北101大樓工人墜亡 勞動局提醒注意工安2019-07-23 14:12
101大樓凌晨換燈施工意外 2工人墜樓一死一重傷2019-07-23 10:10
台北101工人吊掛換燈 凌晨6樓摔落頭破身亡2019-07-23 08:11
丟包幼女未離現場 父未構成遺棄2019-07-23 00:32
高雄5天3起警方盤查遭撞 資深警：危機意識不足2019-07-22 19:15
警開槍打死移工遭判刑 法官主張應合理使用槍械2019-07-22 18:41
冥紙恐嚇罷韓「廣德家」 警查寄件地址竟是超商2019-07-22 18:04
打死移工警判8月獲緩刑 律師：不宜太過嚴格標準苛求2019-07-22 17:54
開9槍打死移工 執法警遭判8個月緩刑3年2019-07-22 17:27
李晶玉被報赴美產子詐健保 控刑事局洩露個資要求國賠2019-07-22 17:12
臉書揚言捷運站殺人 警14小時逮放話少女2019-07-22 16:04
桃園女子汽車玻璃遭槍擊？警方研判是彈弓石頭隨機犯案2019-07-22 15:15
獨／大雅酒駕女衝撞人群 事前還恐嚇「不讓你家好過」2019-07-22 15:13
5顆星桌遊店廁所驚見針孔 老闆偷拍21名男女如廁2019-07-22 15:11
9人意圖鬧事反控警察打人 警澄清：僅壓制沒打人2019-07-22 14:31
涉嫌散播台南淹水假消息 男子到案辯：沒標註日期2019-07-22 12:38
已婚男另花2萬租3層透天厝 竟為種大麻2019-07-22 12:09
女臉書稱將在捷運內湖站出口殺人 捷警隊：已加強維安2019-07-22 12:08
女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查2019-07-22 11:48
女子酒駕衝撞人群為何不開槍？資深警官點出關鍵原因2019-07-22 11:31
無照駕駛心虛 男子開奧迪A4衝撞警車逃逸2019-07-22 10:59
基層爆TCPB臉書小編領獎浮濫 警官喊冤：團隊非個人2019-07-22 10:18
一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決2019-07-12 10:16
熱門文章
媽媽賣房偷渡來台只為尋失蹤愛女 抱骨灰回鄉也甘願2019-07-22 20:17
台鐵板橋站女子被撞不治 警：跳軌有留紙條2019-07-22 18:23
開9槍打死移工 執法警遭判8個月緩刑3年2019-07-22 17:27
國小男師出軌女同事 通訊對話及行車記錄器露饀2019-07-23 07:45
妻帶兒出門夫卻驚見床上有小孩 網直呼「真的被嚇死」2019-07-22 21:15
暑假戲水傳憾事 花蓮沙婆礑溪兩名國小生溺水無呼吸2019-07-23 11:23
台北101工人吊掛換燈 凌晨6樓摔落頭破身亡2019-07-23 08:11
100元滿滿蛤蠣竟藏有玄機 網友直呼「被陰了！」2019-07-22 18:10
洗冷氣變相親 女客傳訊：師傅身高180我女兒應該喜歡2019-07-23 10:46
神鬼工讀生下假訂單 狂搬走家樂福23萬元商品2019-07-23 12:37
LINE轉傳假消息詆毀蔡英文 75歲「辣媽」被法辦2019-07-22 16:52
影／與女友吵架一路掃射空氣槍 路人無辜彈卡太陽穴2019-07-22 23:26
捷運板南線預告殺人 刑大科偵隊介入偵辦2019-07-23 14:11
BMW撞一團 居民：當時10餘輛名車馬路競速2019-07-23 00:21
約學妹到家溫書嘿咻5次 高中男被告判緩刑2019-07-23 09:37
偷拍男友睡臉傳訊「他的鳥很小」 法官判她要賠錢2019-07-23 11:03
李晶玉被報赴美產子詐健保 控刑事局洩露個資要求國賠2019-07-22 17:12
誤認學姐玩變老app 學姐回「這是素顏」氣氛尷尬2019-07-23 11:42
老闆偷吃女會計200次自殺身亡 小三要賠元配60萬元2019-07-22 16:10
女子按摩被性侵燒炭自殺 按摩師竟辯以為她會舒服2019-07-22 22:15
警開槍打死移工遭判刑 法官主張應合理使用槍械2019-07-22 18:41
基隆港清晨不平靜 2人落水女死亡、男無大礙2019-07-23 14:12
女子販賣海洛因毒品2次 法官以她是「小咖」減刑2019-07-22 16:28
高雄5天3起警方盤查遭撞 資深警：危機意識不足2019-07-22 19:15
新竹遊客錢包誤丟垃圾桶 池上警溽暑掩埋協尋無著2019-07-22 17:59
南韓正妹來台旅遊 遭澳門男騷擾襲臀2019-07-22 18:38
臉書揚言捷運站殺人 警14小時逮放話少女2019-07-22 16:04
男子路上撿到子彈 放在床頭櫃罰金8萬元2019-07-22 19:12
白色轎車當街攔女童搭訕 警方將通知到案說明2019-07-22 17:12
花蓮兄弟溺水意外 恢復生命跡象送加護病房2019-07-23 12:23
獨／20億豪宅疑涉弊 調查局搜索約談松助開發2019-07-23 14:20
誰破壞司法信譽？ 史上最大規模問卷揪假律師、黃牛2019-07-22 23:58
101大樓凌晨換燈施工意外 2工人墜樓一死一重傷2019-07-23 10:10
勞動部女科長貪4萬 法官判她緩刑2019-07-23 12:52
打死移工警判8月獲緩刑 律師：不宜太過嚴格標準苛求2019-07-22 17:54
冥紙恐嚇罷韓「廣德家」 警查寄件地址竟是超商2019-07-22 18:04
草叢露一雙腿嚇壞路人 中壢警搭救年邁老婦2019-07-22 17:11
丟包幼女未離現場 父未構成遺棄2019-07-23 00:32
酒駕女發飆 當警察面衝撞人車2019-07-23 00:18
警12秒9槍擊斃移工 判過失致死2019-07-23 00:36
留言