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國安局走私菸案 北檢訊後聲押侍衛官吳宗憲

台北101工人吊掛換燈 凌晨6樓摔落頭破身亡

2019-07-23 08:11聯合報 記者李奕昕╱即時報導

台北101大樓發生工人墜樓意外，兩名工人更換大樓外牆LED燈，李姓工人從6樓墜落...
台北101大樓發生工人墜樓意外，兩名工人更換大樓外牆LED燈，李姓工人從6樓墜落至2樓遮雨台死亡，潘姓工人受困6樓平台，消防隊出動雲梯車救下他。記者李奕昕／翻攝
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台北101大樓發生工人墜樓意外，今天凌晨3點多，兩名工人進行吊掛作業，更換大樓外牆LED燈，李姓工人（38歲）從6樓墜落至2樓遮雨台，頭顱破裂當場死亡，潘姓工人（42歲）受困6樓平台，消防隊獲報出動雲梯車，2小時後救下他。

警消人員初步了解，當時李操作升降機，潘負責換燈，不排除問題出在安全繩索，正在調查墜樓原因，已通報勞檢單位，釐清施工過程有無疏失。

台北101大樓發生工人墜樓意外，兩名工人更換大樓外牆LED燈，李姓工人從6樓墜落...
台北101大樓發生工人墜樓意外，兩名工人更換大樓外牆LED燈，李姓工人從6樓墜落至2樓遮雨台死亡，潘姓工人受困6樓平台，消防隊出動雲梯車救下他。記者李奕昕／翻攝
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勞檢台北101
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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