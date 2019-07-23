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監委啟動調查黑戶寶寶 移民署：積極配合

2019-07-23 00:28中央社 台北22日電

媒體報導指，外籍移工在台失聯，若生子即成「黑戶寶寶」，但移民署卻無相關數據，監委將啟動調查。移民署今晚表示，將積極配合調查與說明。

風傳媒今晚報導，目前在台失聯移工近5萬名，監察委員王幼玲、王美玉今天指出，外籍移工在台所生孩童極易因未報戶口而成為「非本國籍兒童」，無法利用醫療、社福、教育等相關資源，且移民署竟無失聯移工因懷孕遭雇主解約或因擔心遭遣返而失聯等數據。

報導內容指出，監委為處理「黑戶寶寶」滯留台灣所面臨的困境，目前已立案調查，並獲得駐台北印尼經濟貿易代表處人民保護暨社會文化部主任張春亮（Fajar Nuradi）回應，承諾印尼母國社會部可協助照顧。

移民署晚間發布新聞稿表示，為保障非本國籍無依兒少在台居留權益，移民署指出，內政部分別在民國106年1月及6月函頒「在台出生非本國籍兒童少年申請認定為無國籍人一覽表及流程」及「辦理非本國無依兒童少年外僑居留證核發標準作流程」。

移民署說，相關作業流程建立後，生父不詳且生母為行蹤不明外國人的非本國籍無依兒少，在內政部或外交部協尋生母期間，由各縣市政府社會局（處）協助安置，並由移民署暫依生母國籍核發外僑居留證，以保障其在台居留權益。

此外，若生母在境外經外交部協尋3個月，或在境內由移民署協尋6個月，仍無法找到其親生父母者，經內政部認定為無國籍後，即可辦理收出養手續及歸化國籍，以確保孩童權益。

移民署呼籲，失聯移工若懷孕請到合格醫療院所生產，以保障母子健康安全，並於醫療院所留下正確資料，若因故無法撫育小孩而分離，移民署日後可利用這些資料協助母子團聚。

失聯移工若有托育子女的需求，移民署表示，可向各縣市政府社會局（處）或合格的托育機構尋求協助，如果想帶孩子一起返鄉，則可至移民署自行到案，將協助辦理相關返國手續。

移民署移工內政部
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