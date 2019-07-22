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高雄5天3起警方盤查遭撞 資深警：危機意識不足

2019-07-22 19:15聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄簡姓男子今凌晨在小港遇員警盤查卻加速逃逸，造成警車左前車門全毀、車身多處損傷，這起為逃逸撞警是高雄這5天以來第3起，有資深官警擔憂是不是員警「危險意識不足」，認為不需用身體去阻擋，以開槍、呼叫支援都是更好的選擇。

18日時才有新興警分局中正所女警盤查時，民眾倒車欲逃逸，造成女警被警用機車壓傷右小腿。隔天凌晨1點在小港區安和街，轄區小港警方要攔查逆向停車車輛，又被車內駕駛加速衝撞警車逃逸，後員警根據掉落的肇事車輛車牌追查才逮獲嫌犯。

今凌晨2點時，開著奧迪A4黑色轎車的簡姓男子與3名好友在大坪頂青蛙公園，被路過民眾認為聚眾滋事通報警方，但在員警前來後，簡男卻倒車加速逃逸，撞向欲從後包夾的巡邏車，導致巡邏車左前車門全毀、左方引擎蓋及左前車輪受損。

有資深官警以日前鐵警局嘉義分駐所刺警案為例說，高雄5天來3起警方盤查遭撞，探究原因其中包含有員警的危機意識不足，如凌晨小港分局大林所員警所遇，儘管民眾要駕車逃逸，當下可以採取更好的開槍警示、叫支援等其他動作。

但也有員警認為，歹徒持有違禁物，看到警車會衝撞逃逸是直覺，如何避免類似案件發生，可以嘗試加重妨害公務的刑責，或者不得易科罰金，以保障員警執勤上的安全。

高雄簡姓男子今凌晨在小港遇員警盤查卻加速逃逸，造成警車左前車門全毀、車身多處損傷...
高雄簡姓男子今凌晨在小港遇員警盤查卻加速逃逸，造成警車左前車門全毀、車身多處損傷。記者邱奕能／翻攝
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妨害公務
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