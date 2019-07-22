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開9槍打死移工 執法警遭判8個月緩刑3年

2019-07-22 17:27聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹縣竹北分局警員陳崇文2017年值勤時為了追捕逃逸吸毒移工，連開9槍造成越籍移工阮國非流血過多致死，該案經過2年審理，新竹地方法院今天下午5時宣判陳崇文因業務過失致死罪，判8個月、緩刑3年，期間付保護管束。

越南籍移工阮國非，2017年8月底，在新竹縣竹北鳳崗地區，因酒後吸毒神智不清，持石塊砸毀路旁小貨車，當時任職於鳳崗派出所的警員陳崇文和三名民防到場處理，其中一位民防被阮國非以石塊丟擲導致面部流血，過程中陳崇文雖嚇令阮國非「不准動」，但阮國非仍在全身赤裸的情況下，從河中爬起來，打開警車車門，陳崇文擔心警車被開走，朝阮國非近距離連開九槍，而阮國非在送醫急救後仍不治死亡。

該案原定2019年6月24日做出宣判，但由於外界有過多疑慮，因此檢察官也申請希望能當庭公布監視器畫面釋疑。6月24日影片播畢後，陳崇文及辯護律師魏順華對此均積極主張無罪，魏順華表示，陳警乃是積極認真的警察，但在當時短短的12秒，狀況緊急，的確無法顧慮太多，魏順華希望法官及社會不要因此抹滅一位好警察。檢察官陳中順雖表示盼法官依法裁處，但他也強調，並非打擊員警士氣，或不認同員警用槍，否則就不會依用槍過當起訴；而阮國非的律師劉繼蔚說，由於死者家屬已與陳男已和解，家屬也表示同意給予緩刑，但希望法官予以譴責。

今天下午4時「反毒陣（肉搜網）」聚集在新竹地方法院前，支持警察開槍無罪。記者張雅...
今天下午4時「反毒陣（肉搜網）」聚集在新竹地方法院前，支持警察開槍無罪。記者張雅婷／攝影
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阮國非新竹移工
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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