開9槍打死移工 執法警遭判8個月緩刑3年

2019-07-22 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹縣竹北分局警員陳崇文2017年值勤時為了追捕逃逸吸毒移工，連開9槍造成越籍移工阮國非流血過多致死，該案經過2年審理，新竹地方法院今天下午5時宣判陳崇文因業務過失致死罪，判8個月、緩刑3年，期間付保護管束。

越南籍移工阮國非，2017年8月底，在新竹縣竹北鳳崗地區，因酒後吸毒神智不清，持石塊砸毀路旁小貨車，當時任職於鳳崗派出所的警員陳崇文和三名民防到場處理，其中一位民防被阮國非以石塊丟擲導致面部流血，過程中陳崇文雖嚇令阮國非「不准動」，但阮國非仍在全身赤裸的情況下，從河中爬起來，打開警車車門，陳崇文擔心警車被開走，朝阮國非近距離連開九槍，而阮國非在送醫急救後仍不治死亡。