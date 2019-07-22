女子販賣海洛因毒品2次 法官以她是「小咖」減刑

2019-07-22 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市廖姓女子販賣2次海洛、9次甲基安非他命毒品，交易金額合計約11萬元。販賣第1級毒品海洛因本刑死刑、無期徒刑，基隆地院考量廖女販賣2次都只約半錢重，與大盤毒梟相比，危害及惡性較輕；販賣甲基安非他命9次，則屬吸毒者互通有無行為，決定減輕其刑，11案共判處廖女應執行19年徒刑。

判決指出，1名曾向廖女購買海洛因，4名曾向廖女購買甲基安非他命的人，在檢察官偵查時作證，去年5月到10月間分向廖女購買毒品的聯絡及取貨方式。警方掌握情資，持搜索票到廖女住處搜索，起出帳單及磅秤等證物送辦，檢察官偵結起訴。

地方地院審理時，廖女否認犯行，辯稱在證人提及的購毒時間，雖有用行動電話聯絡，並相約見面，但沒有毒品交易。法官則認為廖女卸責之詞不足採信，犯行明確。

法官指出，廖女販賣海洛因法定本刑死刑、無期徒刑，但廖女犯罪情節與大盤毒梟危害社會危害相比，並非十惡不赦，若判無期徒刑，恐有刑罰過苛之虞。