已婚男另花2萬租3層透天厝 竟為種大麻

2019-07-22 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



刑事局南打偵三隊獲報台南民宅疑似栽種大麻，6天前大批警力抓準嫌犯虞姓男子正要進屋時攔下，一起入內搜索，果然發現房內有照明、烘乾機等栽種設備，更有「花葉分離器」能高效率分離大麻花與葉，專業程度令警方訝異，共扣得32株大麻、約100克的大麻烘乾成品，全案依違反毒品防制條例送辦，虞訊後以20萬元交保。

據附近鄰居透露，35歲虞姓男子經濟條件看似不差，疑靠著投資賺錢，該3層樓透天厝出租價約2萬多元，沒想到在屋內種植大麻。

警方調查，已婚虞姓男子與妻子居住永康區，他卻在距離家裡僅1公里遠另租透天民宅，向不知名人士買大麻種子，再從網路購入照明燈具、花葉分離機、溼度計、烘乾機等栽種所需器具，約今年3月起開始自行種大麻，控制全天12小時照明，約4個月即能開花採收。

南打偵三隊接獲大麻工廠情資，和台南、高雄警方共組專案小組蒐證，上周二上午10點多執行搜索，趁虞姓男子剛要進屋便在門口攔查，進到屋內，在3樓房內查扣32株大麻、100克乾燥大麻花成品。