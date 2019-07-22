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已婚男另花2萬租3層透天厝 竟為種大麻

2019-07-22 12:09聯合報 記者林伯驊╱即時報導

刑事局南打偵三隊獲報台南民宅疑似栽種大麻，6天前大批警力抓準嫌犯虞姓男子正要進屋時攔下，一起入內搜索，果然發現房內有照明、烘乾機等栽種設備，更有「花葉分離器」能高效率分離大麻花與葉，專業程度令警方訝異，共扣得32株大麻、約100克的大麻烘乾成品，全案依違反毒品防制條例送辦，虞訊後以20萬元交保。

據附近鄰居透露，35歲虞姓男子經濟條件看似不差，疑靠著投資賺錢，該3層樓透天厝出租價約2萬多元，沒想到在屋內種植大麻。

警方調查，已婚虞姓男子與妻子居住永康區，他卻在距離家裡僅1公里遠另租透天民宅，向不知名人士買大麻種子，再從網路購入照明燈具、花葉分離機、溼度計、烘乾機等栽種所需器具，約今年3月起開始自行種大麻，控制全天12小時照明，約4個月即能開花採收。

南打偵三隊接獲大麻工廠情資，和台南、高雄警方共組專案小組蒐證，上周二上午10點多執行搜索，趁虞姓男子剛要進屋便在門口攔查，進到屋內，在3樓房內查扣32株大麻、100克乾燥大麻花成品。

據指，虞姓男子並未否認，警方將他依違反毒品危害防制條例，移送台南地檢署偵辦，訊後以20萬元交保，警方目前尚無妻子涉案事證，將深入追查是否有共犯，及釐清大麻種子來源、是否已有成品流入市面。

不同品種的大麻。記者林伯驊／攝影
不同品種的大麻。記者林伯驊／攝影
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虞姓男子使用的照明燈具。記者林伯驊／攝影
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虞姓男子使用花葉分離器，可迅速分離大麻花與葉。記者林伯驊／攝影
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警方查扣32株大麻。記者林伯驊／攝影
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南打偵三隊破獲透天厝內種植大麻。記者林伯驊／攝影
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虞姓男子（中）移送台南地檢署偵辦，訊後以20萬元交保。記者林伯驊／翻攝
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已開花的大麻。記者林伯驊／攝影
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警方搜索發現透天厝三樓的房間內種大麻。記者林伯驊／翻攝
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大麻毒品
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