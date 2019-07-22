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熱議題／槍打不準、人壓不住 教官：警校訓練強度太低

2019-07-22 00:17聯合報 記者李隆揆陳金松廖炳棋李奕昕／台北報導

警校教育被認為是警察養成教育基礎，是否紮實攸關員警執法安全。 圖／聯合報系資料照...
警校教育被認為是警察養成教育基礎，是否紮實攸關員警執法安全。 圖／聯合報系資料照片
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鐵路警察李承翰殉職後，又發生數件員警受傷事件，基層員警「空手奪刃」能力引發討論。一名教官說，許多新進員警「槍打不準、人壓不住」，執行任務風險很高，應該在警校時期建立完整的基本應敵能力。

據了解，警政署已著手檢討員警術科訓練方式，除要求警專強化組合警力、警棍使用、綜合逮捕術、奪槍、柔道等體技訓練，應加強實務案例分析以建立敵情觀念及執勤警覺心，未來禁止地方警察機關以套招式驗收評核，要求無劇本角色扮演實境模擬演練，強化實戰接敵能力。

目前台灣警察養成教育為警察專科學校，後續由各警察機關負責常訓；警專說，學校訓練能為員警打下「基本功」，但無法完全應付實務突發情況，很多技能應由各警察機關常訓建立。但地方警察機關教官則認為，員警訓練素質關鍵在警校時期，警校生畢業分發到機關要值班、接案、勤務等，休息時間都不夠，增加常訓量不切實際。

一名教官說，警校訓練強度太低，未對學生打下紮實基礎，許多新進員警「槍打不準、人壓不住」射擊姿勢千奇百怪，執行任務風險很高。常訓目的應是維持戰力，員警該具備能力「畢業前就該完整建立。」

去年畢業的李姓警員認為，現在警專訓練太寬鬆，學生一周只強制上一堂柔道課，每天不再跑三千公尺，各學生隊自行決定跑步頻率，一學期測驗兩次；綜合逮捕術及短警棍術雖是必修科目，但沒經常練習，實用性不高。

據悉，警政署考慮取消三千公尺普測，由各機關採多元化體能訓練，但有資深教官認為，跑步測驗至少有標準，改登山或游泳將很難要求員警體能。

警察教官柔道

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