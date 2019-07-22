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熱議題／警務怎革新 鐵警殉職掀開壓力鍋

2019-07-22 00:12聯合報 記者陳金松廖炳棋李隆揆李奕昕／台北報導

鐵路警察在車站執勤。 圖／聯合報系資料照片
鐵路警察在車站執勤。 圖／聯合報系資料照片
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廿四歲鐵路警察李承翰處理台鐵逃票糾紛遇刺殉職震驚社會，警察公權力不彰、社會地位低落及用槍爭議、訓練配備不足等問題瞬間在基層警界爆發。

「當警察不怕犧牲，但不能白白犧牲。」這是一名退休老警官的慨言，道出台灣社會對警察有太多錯誤和不公平的制度。

根據調查，美國一九九六年到一九九七年，全美六萬兩千多件警察逮捕案件中，百分之八十七使用物理強制力，其中徒手占多數，警棍、手銬約百分之七，多過使用槍支和噴霧劑的百分之五。二○一○年到二○一六年，美國警察使用物理強制力占百分之六十七。

在英國，去年警察處理卅一萬案件中，使用徒手技能有百分之六十五，以簡單推、抓占大部分；調查發現，最容易誘使警方使用強制力情境是歹徒在盤查過程中逃逸。

資深教官指出，台灣警察抓捕歹徒，面對問題和國外情境接近，但警察體技卻不如國外受重視，警政署鮮少對使用武力做深度分析，學校教育訓練也常遭批不切實際，社會鼓吹警察開槍氛圍更不見得是最好的執法方式。

「員警缺少敵情觀念、警界著重為民服務也有影響。」北市一名曾多次與歹徒搏鬥的刑事小隊長說，政府大談警察革新，換制服、換新槍，如今又是辣椒水、電擊槍，但若不能改變員警值勤心態，什麼警械都沒用。

他說，台灣警察普遍缺少敵情觀念，不像美國警察遇到任何狀況都會先把對方當成潛在威脅；台灣社會及政府總要求警察以服務為導向，遇上逃票這類事情，警察自然會以和為貴，試圖排解，如有敵情觀念，先距離對方數公尺，再以標準作業程序確定安全，或許結果就不一樣。

有基層員警表示，平時訓練雖要求對潛在暴徒保持警戒，但誰會想到處理單純台鐵補票糾紛會突遭拔刀刺殺？人民保母、為民服務的觀念把許多員警教育成綁手綁腳，這種情況遇到突然拔刀對象「不是看反應，是看運氣」。

警政署七月九日舉行視訊署務會報聽取三七○名基層官警實務建議與需求，有警員建議全面配發電擊槍並添購防砍背心及防砍刺手套，但有人認為應提升員警防禦、接敵、反制能力，徒增裝備未能適切使用反而造成危害，更應加強體能，維持跑步並提升無氧訓練。

警政署長陳家欽在會中表示，警察勤務、訓練、應勤裝備非一無是處，但警察工作風險不可預測，員警期待執法尊嚴與安全，家屬期待當警察的家人平安歸來，這是政府的責任。

「一定會改，一定要變。」是開會後署長室的公開宣示，這股雄心壯志，全民期待。

警察台鐵陳家欽教官

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