「工作輕鬆、收入優渥」 暑假吸收車手旺季來臨

2019-07-21 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



現在是暑假期間，也是學生打工與畢業新鮮人求職旺季，根據人力銀行7月份公布的調查顯示，學生利用暑假打工的主要原因為賺取零用錢（68.3%），其次是為了賺學費或生活費（59.6%）、累積職場實務經驗（46.4%）與分擔家計、孝親費（28.3%）。但是刑事局警告，詐騙集團也搭上這波求職潮，入侵網路釋放職缺訊息，主打「工作輕鬆、收入優渥」吸收沒有社會歷練的年輕人，在不知不覺間成為詐欺車手。

刑事局指出，中部1名陳姓學生才剛從科技大學工程系畢業，6月底在臉書求職社團看到求職訊息，暱稱「BOY」的男子聲稱只需要求職者兼職提供存簿與提款卡，給經營國外博奕公司結算兌匯，租金10天就給1萬元，提供銀行帳簿本數越多、薪資越高；

陳姓畢業生對於要提供自己的帳戶感到不安，因此以工作與所學無關予以婉拒。不料3天後，「BOY」聲稱媒合到表演公司要去墨爾本與雪梨搭設舞台的工作，工作類似Working Holiday，兩周薪水有新台幣5萬元，要求陳姓畢業生再找同學共20人一起出團，並要求陳姓畢業生收取這些同行者的護照及雙證件正本等相關資料。

陳姓畢業生陸續收取並透過快遞繳交給BOY共20份同學資料，「BOY」又食髓知味地改口說表演公司擴大演出，需100人才能成團，還請陳姓畢業生協助上網招募，可折抵機票費，陳姓畢業生在半個月內協助上網「徵才」，直到有求職者質疑「需收取護照與雙證件正本，這根本是詐騙！」陳姓畢業生才趕緊報案。

刑事警察局呼籲家長與學生們特別留心，新鮮人求職，應透過各地就業服務站或人力銀行網站，尋找具營利事業登記的公司職缺，千萬別在交友網站或社群團體被公司不合常理的優渥條件吸引，誤觸打工詐騙陷阱。

警方強調，正常的工作不可能要求職者提供銀行帳本、雙證件、護照正本等資料，不要輕信通訊軟體上的假廣告及對方在LINE對話中的指示，交出自己的銀行帳戶或申辦門號，因為其中藏有詐騙集團收取人頭帳戶或透過雙證件辦理人頭電話的危機，情形嚴重還可能成為詐欺幫助犯、吃上官司。