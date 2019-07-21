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夯劇CSI真實上演 中警採到屋內一滴汗就讓賊現形

2019-07-21 09:56聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

美劇《CSI犯罪現場》風靡台灣，也帶起國人對刑事鑑識的興趣，劇中刑事鑑識人員不放過任何細節，將犯嫌緝捕到案的過程讓人大呼過癮，戲劇情節也真實上演，台中市第五警分局的刑事鑑識人員去年9月間，利用刑事局DNA建檔資料庫，將竊嫌不慎在現場留下的汗漬，順利查獲涉嫌侵入住宅的蕭姓男子，台中地院依竊盜罪，判蕭5月徒刑。

判決書指出，蕭姓男子與鄭姓男子（已歿）在去年9月14日發現，許姓男子的住處旁有搭建施工鷹架，二人還發現許的住處陽台窗戶沒上鎖，利用鷹架侵入許的住宅內，不過因蕭有吸食毒品習慣，蕭在現場時，疑因毒癮犯了，精神不濟，在尚未尋獲贓物時，就先行離開，許返家後發現疑有竊賊侵入住宅跡象，通報警方到場。

台中市第五警分局鑑識小組到場採證，發現蕭在侵入住宅的過程中，在許姓屋主女兒的房內留下汗漬，鑑識小組利用棉棒沾取生理食鹽水轉移後送驗，查出因涉毒品案，有被刑事局DNA建檔的蕭姓男子，順利破案，蕭被通知到案後，承認犯行，全案依侵入住宅竊盜未遂罪函送法辦。

台中地院審酌，蕭已著手竊盜犯罪實行，因身體不適，中止搜尋財物並離開現場，而未能遂其竊得財物之結果，屬中止未遂，依法減輕其刑，全案依侵入住宅竊盜未遂罪，判蕭5月徒刑，得易科罰金15萬元，全案可上訴。

台中市警局第五警分局去年9月間利用竊嫌在行竊現場留下的一滴汗，查出蕭姓男子涉案，...
台中市警局第五警分局去年9月間利用竊嫌在行竊現場留下的一滴汗，查出蕭姓男子涉案，台中地院依侵入住宅竊盜未遂罪，判刑5月。圖／本報資料相片
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竊盜毒品台中市
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