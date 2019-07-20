熱議題／美國「抱嬰兒」戒斷 毒媽節育換減刑

義大醫院副院長楊生湳表示，目前世界均依美國小兒科醫學會官方發布的治療指引，對胎毒寶寶進行毒癮戒斷。 記者王昭月／攝影 分享 facebook 母親吸毒導致胎兒染毒，舉世都在面對，英國蘇格蘭每周約增四名毒寶寶，加拿大十一年內人數增加三倍，美國治療一名毒寶寶的花費相當於治療十九個新生兒，為此部分州政府要求女受刑人節育換取減刑，從源頭控管。

美國一分調查顯示，四百一十萬吸毒女性，孕期中約百分之三仍吸毒。二○一六年更發現，出現戒斷症狀的毒寶寶比率創十年新高，醫療資源較貧乏的鄉村尤其嚴重。英國蘇格蘭二○一五年起，三年出現近六百名毒寶寶，等於每周產出四人。加拿大二○一八年調查顯示，從二○○三年起算十一年，毒寶寶發生率從千分之一點八增到千分之五點六，足足三倍。

義大醫院副院長楊生湳說，美國對母體吸食海洛因、嗎啡產下的寶寶，會用更低劑量的同一藥物幫助戒癮，小孩如合併搖頭晃腦等抽筋症狀，則再施用巴比妥，另種方式則對母親施納洛酮，經哺乳再幫寶寶脫癮，但危險偏高。最新療法是使用丁基原啡因，同時治療母嬰，或考慮使用針灸、中醫輔助。

楊生湳表示，過去慣用的嗎啡自然脫癮法，孩子仍會出現像猝死症、智能低下、情緒反應異常等神經學後遺症。台灣更值得憂慮的是混合用毒問題，治療上更棘手。

義大醫院兒童醫學部醫師吳珮玲說，美國認為對染毒母嬰的評估與處置需更標準化，並給予完善的支持系統，政府更應整合相關機構群策群力，提供染毒母嬰更好的處遇。

美國國家衛生研究院估算，一名毒寶寶的醫療費用高達六萬六千美元，一般新生兒則只要三千五百美元。此外，一般寶寶約二點一天就能出院，毒寶寶卻平均住院長達十六點九天。為此二○一七年美國各大醫院新生兒重症加護病房，發起徵求「抱嬰兒」志工計畫，透過擁抱，安撫寶寶躁動情緒。