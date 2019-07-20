熱議題／醫界建議：孕婦篩毒癮 毒寶寶列管追蹤

2019-07-20 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



分享 facebook 研究毒寶寶多年的義大醫院副院長楊生湳表示，解決毒寶寶問題一定要從源頭防堵，基於優生保健的考量，建議推動立法，在不危及人權的情況下，針對孕婦多做一道毒癮篩檢，早期防護。另也要列管追蹤胎毒寶寶，並持續做子代調查。

楊生湳說，全世界對胎毒寶寶的治療，目前有兩大治療學門，一是表象抑制，但孩子腦部的破壞仍持續中；另一是以替代性藥物治療，美國約五年前對毒寶寶進行美沙酮療法，美沙酮是管制藥物，本身是合成鴉片類的親和劑，用來治療海洛因毒癮，但有醫學倫理爭議。

楊生湳表示，毒品問題牽涉到文化、經濟、社會、醫療、法律等層面，胎毒寶寶是社會隱憂，不能等閒視之。礙於人權及刑法等問題，吸毒婦女懷孕產檢時，不會坦承濫用藥物，醫護人員也不能逕行篩檢。

「毒寶寶安置中心，是一個非常好的開始。」楊生湳認為，政府若及早正視胎毒寶寶問題，就能把解決問題的攻擊線更往前推進。義大醫院精神科主治醫師張婷婷說，高市最近也著手推動生育調節補助，女性藥癮者到特約醫院裝避孕器、人工流產、結紮等都可獲得補助。

毒寶寶愛哭愛鬧 夜難眠

【記者楊濡嘉、王昭月／高雄報導】高雄市社會局目前安置的毒寶寶有十四名，最小十一個月大，最大七歲。之前已有不少胎毒寶寶回到有親友支持體系的原生家庭，還有一些父母都有吸毒紀錄的孩子，在被安置期間雖未出現明顯「戒斷症候群」，由於政府無長期追蹤機制，社會局也無法確知孩子回家後有沒有再出現問題。

韓國瑜日前曾拜訪照顧毒寶寶的寄養家庭，其中一名三歲的「小倫」母親懷孕時有吸毒紀錄，孩子出生，醫院診出孩子有「新生兒戒斷症候群」，通報社會局。

寄養父母說，小倫身形比同齡孩子瘦小，胃口不好，聞到食物的味道會拒絕吃。和一般孩子比較，小倫比較過動，到晚上常會大聲哭鬧、躁動，像毒癮發作，必須耐心安撫。寄養媽媽說，孩子睡覺一定要握著她的手，深夜經常會起來哭三到四次，聲音又大又尖銳，她會把孩子抱起來拍拍背，如果還是哭不停，就抱著孩子出門，到住家附近走一走，讓孩子平靜下來再回家睡覺。