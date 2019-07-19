假扮刑警闖民宅強盜百萬 天道盟成員把人砍到殘廢
天道盟同心會成員薛姓男子涉嫌結夥假冒刑警，闖進被害人住家強盜現金，另涉及兩起暴力討債，持刀砍殺或以棍棒毆打，讓被害人「斷手斷腳」，刑事局拘提薛等6人送辦，檢方正在開庭調查。
警方調查，薛姓男子（40歲）率眾替人暴力討債，介入賭債或投資糾紛，作風大膽狠毒，直闖被害人住家或強押至汽車旅館施暴，涉案地點都在新北市土城區。
去年7月，薛等人以被害人積欠賭債為由，強押至汽車旅館毆打，逼簽100萬元本票，事後認為被害人避不見面，闖入對方住處持開山刀砍殺，導致被害人神經受損單腳殘廢。
去年11月，犯嫌打聽1名被害人要買房，家中存放大量現金，薛帶小弟穿刑警背心，前往被害人住處自稱刑事局幹員，持偽造的搜索票，以調查洗錢防制法案件為由將被害人上銬，搜刮155萬元現金及1支勞力士手表，再把被害人押上車談判，稱「不辦你了」，退還90萬元及手表。
今年4月，幫眾替人處理15萬元投資糾紛，將被害人強押至汽車旅館，分持棍棒痛毆，打到被害人左手臂骨折。
刑事局偵四大隊第二隊與新北市土城警分局組專案小組，蒐證1年，昨天在新北市搜索，拘提薛等6人，查扣球棒及K他命；犯嫌坦認動手，稱替人處理債務，警詢後今天將6人依組織犯罪條例、強盜、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送法辦。
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