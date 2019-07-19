假扮刑警闖民宅強盜百萬 天道盟成員把人砍到殘廢

2019-07-19 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



天道盟同心會成員薛姓男子涉嫌結夥假冒刑警，闖進被害人住家強盜現金，另涉及兩起暴力討債，持刀砍殺或以棍棒毆打，讓被害人「斷手斷腳」，刑事局拘提薛等6人送辦，檢方正在開庭調查。

警方調查，薛姓男子（40歲）率眾替人暴力討債，介入賭債或投資糾紛，作風大膽狠毒，直闖被害人住家或強押至汽車旅館施暴，涉案地點都在新北市土城區。

去年7月，薛等人以被害人積欠賭債為由，強押至汽車旅館毆打，逼簽100萬元本票，事後認為被害人避不見面，闖入對方住處持開山刀砍殺，導致被害人神經受損單腳殘廢。

去年11月，犯嫌打聽1名被害人要買房，家中存放大量現金，薛帶小弟穿刑警背心，前往被害人住處自稱刑事局幹員，持偽造的搜索票，以調查洗錢防制法案件為由將被害人上銬，搜刮155萬元現金及1支勞力士手表，再把被害人押上車談判，稱「不辦你了」，退還90萬元及手表。

今年4月，幫眾替人處理15萬元投資糾紛，將被害人強押至汽車旅館，分持棍棒痛毆，打到被害人左手臂骨折。