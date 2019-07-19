龍華會館槍擊案 竟是比特幣跌價釀殺機

2019-07-19 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



自稱從事軟體開發的吳姓男子，去年與張姓友人在新北市板橋知名禮儀公司「龍華會館」遭人槍擊，所幸子彈未打到重要部位，送醫救治後保住性命。本報資料照片 分享 facebook 自稱從事軟體開發的吳姓男子，去年與張姓友人在新北市板橋知名禮儀公司「龍華會館」遭人槍擊，所幸子彈未打到重要部位，送醫救治後保住性命。開槍的高姓、陳姓2名男子落網後供稱是債務糾紛才開槍，但目的只是警告，直到新北地院審理時才坦承；高因涉殺人未遂和槍砲等罪被判刑10年，併科罰金15萬元，而陳因為是殺人未遂共犯，也辦判刑4年。全案可上訴。

事情發生在去年4月14日晚間，警方趕抵現場時，雙方已經各自離去，其後是透過監視器畫面掌握身分，進而策動2方人馬出面；吳雖稱沒有與人結怨，但高、陳2人落網時表示是有投資吳男挖礦（比特幣），雙方講好能保證獲利1000萬元，但後來比特幣價格狂跌，又拿不到錢，才會開槍警告。

偵訊時，高、陳2人雖稱已與被害人和解，又稱自己是臨時起意，而且朝地板開槍，未料子彈會彈跳傷到人，沒有殺人犯意，但檢方調閱監視器畫面，認定他們射擊的角度位置有針對特定人士，未採信說法；2人直到法院審理時才坦承朝人開槍。

審理時，高、陳2人均稱自己在被檢警鎖定之前就自首，應符合自首要件，但法院調查被害人在警詢時曾指認高，認定高只符合自白，步算自首，最後審酌2人終能坦承，且與當事人和解，因此量處其刑。