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新北警大掃黑 逮竹聯、四海幫、天道盟21人

2019-07-19 14:49聯合報 記者王長鼎╱即時報導

暑假來臨，為防制幫派組合藉由各項名義吸收青少年從事不法行為或參與幫派組合活動，新北市警方針對轄區治安狀況，自行規畫打擊幫派行動，自7月17日起執行「自辦同步掃黑行動」專案，連日聚焦打擊黑道幫派分子，及其所依附或寄生的不法行業，截至7月18日止，針對新北市轄區222處實施威力臨檢，執行治平專案檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟幫派分子共21人，涉嫌違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、刑法妨害自由、恐嚇取財等罪嫌。

新北市警方執行這波自辦掃黑行動期間，鎖定轄區竹聯幫、四海幫、天道盟幫派成員，深入蒐集不法事證，報請新北地檢署指揮偵辦，聲請多張拘票、搜索票，分別在台北市及新北市三重、永和、蘆洲、土城區等地同步執行搜索拘提，檢肅治平專案首惡及其成員共21人到案。

板橋警分局檢肅以陳姓男子為首暴力討債集團共4人到案，陳男為行暴力討債，指揮旗下成員對被害人施以暴行，致其心生畏懼，再佯稱得代為處理債務事宜，伺機牟取不法利益。

海山警分局檢肅竹聯幫地堂謝姓幫派分子為首販毒暴力集團共5人到案，謝男為鞏固領導地位，遇有成員尋思脫離組織，即指揮旗下成員將被害人毆打成傷並揚言恐嚇對其家屬施以暴行。

永和警分局檢肅四海幫海巨堂陳姓幫派分子為首暴力集團共6人到案，陳嫌自恃人多勢眾恃強凌弱，屢犯暴力案件，經深入蒐報犯罪組合相關事證，提報治平專案。

土城警分局檢肅天道盟同心會薛姓幫派分子為首暴力討債集團共6人到案，薛嫌為索討債務如遇被害人無力支付，即指揮旗下成員動輒以持槍恐嚇、暴力脅迫等手段達催討債務目的，惡劣行逕令人髮指。

下周一即將陞任保一總隊副總隊長的新北市刑大大隊長黃建榮表示，為延續內政部警政署「全國同步掃黑行動」專案熱度，新北市「自辦同步掃黑行動」專案，除防止幫派組合吸收青少年於暑假期間從事不法行為外，針對轄區幫派大掃蕩，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，以專業、效率、鍥而不捨的精神迎頭痛擊存有僥倖之幫派分子，清剿幫派所依附或寄生的不法行業，並運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，同時為維護「第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉」選舉工作，將對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，防制幫派暴力介入選舉，有效淨化新北市選前治安。

新北警方為淨化暑期治安，自7月17日起「自辦同步掃黑行動」專案，執行治平專案檢肅...
新北警方為淨化暑期治安，自7月17日起「自辦同步掃黑行動」專案，執行治平專案檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟幫派分子共21人到案，同時防制幫派暴力介入選舉，有效淨化新北市選前治安。圖／警方提供
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新北警方為淨化暑期治安，自7月17日起「自辦同步掃黑行動」專案，執行治平專案檢肅...
新北警方為淨化暑期治安，自7月17日起「自辦同步掃黑行動」專案，執行治平專案檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟幫派分子共21人到案，同時防制幫派暴力介入選舉，有效淨化新北市選前治安。圖／警方提供
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新北警方為淨化暑期治安，自7月17日起「自辦同步掃黑行動」專案，執行治平專案檢肅...
新北警方為淨化暑期治安，自7月17日起「自辦同步掃黑行動」專案，執行治平專案檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟幫派分子共21人到案，同時防制幫派暴力介入選舉，有效淨化新北市選前治安。圖／警方提供
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新北警方為淨化暑期治安，自7月17日起「自辦同步掃黑行動」專案，執行治平專案檢肅...
新北警方為淨化暑期治安，自7月17日起「自辦同步掃黑行動」專案，執行治平專案檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟幫派分子共21人到案，同時防制幫派暴力介入選舉，有效淨化新北市選前治安。圖／警方提供
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幫派竹聯幫
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