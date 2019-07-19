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台灣男子在菲遭中國人拘禁 警方：賭債糾紛

2019-07-19 14:09中央社 台北19日電

2名中國籍男子涉嫌在馬尼拉非法拘禁1名台灣人，菲律賓警方昨天逮捕2人，並在旅館救出受害人。刑事局今天說，獲報後組專案小組與菲律賓警方合作偵辦，初步調查是賭債糾紛。

駐菲律賓代表處及刑事局駐外聯絡官18日接獲台灣籍民眾報案，指稱22歲蔡姓男子遭2名男子拘禁在菲律賓巴賽市（Pasay City）一處旅館。

刑事局駐外聯絡官立即籌組專案小組，並與菲律賓巴賽市警方合作，逐步鎖定被害人位置，並隨即順利營救被害人脫險，也逮捕2名涉案中國大陸籍民眾，分別為31歲張姓男子和27歲嚴姓男子。

警方初步了解，蔡姓被害人向賭場高利貸集團借款約20萬披索籌碼，賭輸後卻無法償還，遭集團派人以手銬強制帶走且拘禁，所幸經警方順利營救成功，蔡姓被害人未受傷，僅受驚嚇。

刑事局說，民眾赴菲國賭場借款或博奕公司任職糾紛，導致擄人勒贖、非法拘禁、虐打案件頻傳，駐菲律賓代表處去年接獲被害國人或其親友請求營救案例共9案、11人。

刑事局表示，民眾前往菲國遇到糾紛，輕者恐被限制自由，重者則是被鐵鏈綑綁、虐待毆打，並錄影恐嚇在台家屬匯款放人。呼籲民眾赴菲旅遊應提高警覺，避免涉足賭場，應遠離招攬放貸的高利貸集團，防範借貸陷阱。

菲律賓賭場馬尼拉
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